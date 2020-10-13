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中印軍隊前線捱凍過冬 印媒：印度保障不如解放軍

國情動向 18:27 2020/10/13

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中印軍隊前線捱凍過冬 印媒：印度保障不如解放軍

中印年中邊境流血衝突後對峙至今，兩軍未如以往般隨住冬天臨近散去，反而繼續在海拔5,000米以上「生命禁區」對抗，大自然可謂是最大敵人，後勤保障相信成為決定成敗最大因素。但印度傳媒坦言，儘管印度軍隊山地作戰經驗較為豐富，中國解放軍生活條件更好，會在嚴酷環境下給予他們優勢。

中印邊境西段位於帕米爾高原，冬季平均溫底低至零下數十度，在當地活動駐留還須面對缺氧環境。

中國官媒早前披露，邊防部隊已列裝新型防寒服，包括大衣、背心、絨褲、內衣褲、手套、襪子、帽子、太陽眼鏡、保溫水壺等一系列裝備。解放軍新型拆裝式保溫組合屋亦首度曝光，號稱可在海拔5,500米地區、零下55度環境正常服務，以太陽能維持舒適室內溫度。

解放軍新型拆裝式保溫方艙

中印邊境軍備競賽 解放軍部署S-400 印度測試這種新武器（組圖）

印媒《The Wire》分析稱，印度軍隊後勤保障方面條件不如解放軍。印軍冬季禦寒裝備目前還囤積在拉達克地區主要城市列城（Leh）。印軍亦臨時從歐洲，以高成本進口防寒及山地裝備。

居住方面，印軍並未具備解放軍般，在當地建造較大型建築的能力。印軍工兵正在搭建各式可容納3至5人的極地帳蓬，並嘗試就地取材建造6至20人保溫小屋。

文章稱，有別於解放軍，印度軍隊面臨邊境地區道路不足、地形崎嶇的物流問題。印軍糧水、燃油、機械潤滑油等給養供應，多數都要由軍用與民用車輛混合的車隊來輸送，並以C-17、C-130J等運輸機輔助，運輸成本高昂。

抗嚴寒！解放軍新型保溫方艙曝光（組圖）

印度試射超遠距反潛魚雷 圖威懾中國潛艦部隊

印軍頻試射新型導彈 開邊境隧道加快運兵

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責任編輯：連兆鋒

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