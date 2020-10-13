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【習近平南巡】習汕頭談帝國主義歷史：我們現在是主動開放（組圖，有片）

國情動向 20:00 2020/10/13

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圖為習近平訪潮州，他在下一站汕頭，再談中國開放政策。

中共總書記習近平繼續他的廣東之行，他周二（13日）下午現身汕頭小公園，與民眾互動，他發表談話時重提帝國主義歷史，指汕頭當年是被船堅炮利打開門、這是屈辱；而家如今已強了，因此是現在是主動開放。

汕頭大批民眾在今天早上，已聞風湧到小公園及附近的老街，等待習近平到訪。

【習近平南巡】習提更高水平自力更生 藏中央抗美新戰略

【習近平南巡】深圳經濟超香港？林鄭：我不介意這種說法

習近平在下午大約4時左右始抵達小公園附近，他旋即以咪高峰發表談話，讚揚汕頭華僑愛國，在外國賺到的錢都寄回家鄉發展，他對此非常感動。

「我們要開放 走中國特色的社會主義道路」

習近平又表示，根據不完全統計，目前全球有6000萬華僑華人，其中潮汕地區有一到二千萬左右，而華僑當年回國辦工廠，從事三來一補，引來了第一桶金。

習接著說汕頭的歷，指國家過去是被逼開放，清朝後期五口通商就是西方帝國主義，打開中國的大門、當中包括汕頭，這是屈辱；而現在中國人民和國家已強起來，因此現在是主動開放。

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他強調，打破封鎖，「我們要開放，走中國特色的社會主義道路」。互聯網流傳大量相片，習近平離開小公園後，仍有大量民眾湧到公園。

習近平周一（12日）到潮州三環公司，了解企業自主創新和生產經營情況，他呼籲職工，領會黨中央的戰略意圖，在大戰略中找好選準自己定位，為國家富強和國家現代化，作出各自貢獻。習近平表示，中國正遇到百年未有的大變局，要走自力更生的道路，要「自主創新」的自力更生。

習近平周三（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。

【習近平南巡】深圳40年GDP增萬倍　緣何變中美對立最前綫？

【習近平南巡】深圳書記：受美打壓企業壓力大 須解決核心技術問題

責任編輯：鄧國強

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