【習近平南巡】習親臨對台前綫 視察潮汕海軍陸戰隊基地（組圖）

▲ 習近平要求軍隊加強備戰，提升作戰能力

正在廣東考察的中共總書記習近平，今日（13日）上午到海軍陸戰隊位於潮汕的基地視察。習近平表示，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全、海洋權益、海外利益等方面肩負重要職責，要加快提升作戰能力，鍛造一支集合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。有媒體分析，習近平選擇了潮汕作為其中一個考察點，除了是他重視潮州的開放作用外，也因為潮汕屬於對台的前線城市。

要求軍隊加強備戰，維護主權完整

官媒《新華社》報道，習近平在上午10時許抵步，先接見了海軍陸戰隊的主要軍官、觀看關於登陸作戰的影片，然後聽取匯報並發表重要講話。習近平要求，要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，與中國發展戰略、安全戰略、軍事戰略、國防和軍隊現代化戰略安排相適應，明確海軍陸戰隊建設的方向和重點。

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他要求軍隊將全部心思和精力放在備戰上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛鍊部隊；推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水平和實戰能力；要加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成；加強同其他軍兵種部隊協同配合，理順相關指揮關係、保障關係，深度融入聯合作戰體系。

習近平又強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，加強黨的創新理論武裝，全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，確保部隊絕對忠誠可靠。他又指，當前新冠疫情防控仍有不確定性，要毫不放鬆做好常態化疫情防控，多措並舉推動各項工作，把部隊建設不斷推向前進。

海軍陸戰隊屬海軍精銳，專責登陸作戰

解放軍海軍陸戰 隊是中國海軍的 五大重要組成部分之一，成立於1953年4月，對國民黨控制的島嶼進行兩棲作戰，現負責 偵察、登陸和突擊作戰等 ，被視為維護中國在南海和台灣主權和領土完整的王牌。有 分析指，台海戰爭一旦爆發， 海軍陸戰隊將配合陸軍部隊，以兩棲坦克、水陸兩用裝甲車等展開奪島作戰 。

按解放軍現行編制， 海軍陸戰隊目前由兩個6000人的旅組成， 主要配屬予海軍艦隊。 解放軍近年正著手擴大海軍陸戰隊的規模，盡管目前仍置於海軍組織下，但正逐漸成為單獨兵種。內媒指，軍方計劃將海軍陸戰隊規模擴大4倍，增加至10萬人以上，同時考慮將陸軍的兩棲部隊併入海軍陸戰隊中。

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責任編輯：陳建錫

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