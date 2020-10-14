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【蘋果發佈會】蘋果賣5G版iPhone 12  有利美國同中國打科技戰？

經濟脈搏 14:05 2020/10/14

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蘋果公司（Apple）在香港時間周三（14日）凌晨1時召開發布會，正式公佈發售iPhone 12系列手機，當中包括支援5G技術的型號，意味蘋果手機正式跨入5G世代。專家認為，蘋果手機5G化引發的升級潮，對蘋果財務至關重要，同時亦可能間接有利美國與中國打科技戰。

法新社報道，蘋果這場串流活動以「嗨，速度」（Hi, Speed）為主軸，指的是全球許多地方在推展的超高速無線網絡。

【iPhone 12】萬元獎金出勇夫？富士康「夜鷹模式」趕製iPhone 12 

二手平台：華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

分析師預料蘋果將發表一系列不同尺寸的iPhone12手機，但供應鏈受新冠疫情影響下，各型號出貨時間將有所不同。

iPhone  12想攻中國市場　一定要支援5G

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在給投資人的備忘錄上說，iPhone  12會是執行長庫克（Tim Cook）團隊自2014年iPhone 6以來，最為關鍵的產品，也將是蘋果成長傳奇的另一個重要篇章。

分析師表示，5G行動網絡在世界各地扎根，正是蘋果推出一款為5G量身打造iPhone的好時機。

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顧問公司Techsponential的分析師格林加特（Avi Greengart）說，「蘋果現在絕對需要5G，不是為了美國市場，而是為了中國市場。在中國，5G是驅動購買力的關鍵」。

報道形容，蘋果競爭對手當中已有一部分在生產5G手機；而5G技術發展上，中國遙遙領先美國。

iPhone 12真身未公布　山寨機已從華強北賣到英聯邦（組圖，有片）

【中美角力】美禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說，「中國正一步步實現5G時代，有沒有蘋果都一樣；實際上，在中國，5G手機出貨量已高出非5G手機」。

用iPhone鼓勵電訊商投資5G網絡  收窄美國落後

除了中國，韓國與歐洲部分國家的5G網路也已具初步規模。

分析師表示，美國電信業亦希望藉由一款支援5G的iPhone，來刺激消費者使用5G的興趣；這樣才可成就良好環境，向電訊商給理由、鼓勵他們砸重金發展5G網絡建設。這樣可收窄美國在5G領域上的落後。

責任編輯：鄧國強

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