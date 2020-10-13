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【大灣區】廣州地鐵招標  未來可搭地鐵往來廣州香港？

社會熱點 22:46 2020/10/13

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粵港澳大灣區建設加快推進，建設和完善軌道交通是其中重要一環。廣州22號線地鐵近日招標，該條線路被規劃為跨市快線，延至東莞，並與深圳銜接。屆時，或許有望實現僅靠地鐵就能往來廣州香港的願景。

廣州南沙成連結廣深莞重要節點

據內媒，廣州地鐵周一（12日）就粵港澳大灣區線網優化客流預測專題研究項目進行公開招標，重點研究對象為跨市都市圈高速軌道(地鐵18號線、22號線和28號線等)，以及與廣州地鐵一體化運營的城際鐵路(廣清城際、新白廣城際和廣佛環城際等)。

其中，關於廣州地鐵22號線的表述格外值得關注。該條線路將規劃為跨市快線，延至東莞，並與深圳銜接，既具備地鐵的公交化屬性，又具備城際鐵路的長跨度、高快速屬性。

據了解，地鐵22號線為設計時速160公里的市域快線，規劃之初的重點為加強南沙與廣州南站的快捷聯繫。目前在建芳村至番禺廣場段，開通後22號線將利用18號線番禺廣場至南沙萬頃沙的走廊，直接開到南沙。經由22號線和18號線，位於粵港澳大灣區幾何中心的廣州南沙也將成為接通廣州、深圳和東莞的重要節點。

【習近平南巡】中央確立深圳是大灣區龍頭？分析師這樣說

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廣州上半年GDP遭重慶超越 會掉出一線城市嗎？

建設和完善軌道交通，是落實粵港澳大灣區發展規劃綱要的重要一環。近年來，「軌道上的大灣區」建設正在不斷提速，廣州已有5條高速軌道擬向周邊城市延伸。

而廣州地鐵發起此次研究的另一個重要背景是，在粵港澳大灣區內部，都市圈高速軌道與城際鐵路之間的界線越來越模糊。這背後正是珠三角城市群行政邊界逐漸模糊化、都市圈發展一體化的自然結果。

責任編輯：尹航

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