習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

▲ 習近平視察解放軍海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

國家主席習近平南巡改革開放重地廣東，今日（14日）會在深圳經濟特區成立40周年慶祝大會上講話。習近平此前視察解放軍海軍陸戰隊機關。習近平強調，海軍陸戰隊在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面，肩負重要職責。時值台海、南海形勢緊張，習近平親自關注解放軍海軍陸戰隊意味深長。較早前，美國海軍航母據報突然掉頭重返南海，意圖未明。

「南海戰略態勢感知計劃」周二（13日）發佈消息，指美國海軍「列根號」航母打擊群於周一（12日），突然從馬六甲海峽掉頭，返回南中國海水域。

據悉，列根號打擊群於上周四（8日）進入馬六甲海峽向西航行，原本按這方向會進入印度洋。美國海軍方面並未說明列根號返回南海的意圖。列根號在此之前則在南海舉行應對「大規模傷亡」演習，飛行甲板上擺著多具救援器具，多名航母艦員扮演病人躺在擔架上，其他艦員模擬為轉移和救助傷員。

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美航母南海演習重大傷亡 環時質問什麼意圖（組圖）

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央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周二前往解放軍海軍陸戰隊機關，接見海軍陸戰隊旅以上部隊主官和機關處長以上領導幹部，同大家合影留念。中央軍委副主席許其亮等亦有參加活動。報道未有交代海軍陸戰隊機關確切地點，但形容到「秋日的潮汕大地山水相襯，風景秀麗」，意味是潮州、汕頭一帶。

習近平在聽取匯報後講話。他強調，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責；要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握海軍陸戰隊建設管理和作戰運用特點規律，加快推進轉型建設，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。

習親臨對台前綫 視察潮汕海軍陸戰隊基地（組圖）

習近平又稱，要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，同我國發展戰略、安全戰略、軍事戰略需求相適應，同國防和軍隊現代化戰略安排相適應，同全軍聯合作戰體系建設和海軍轉型建設要求相適應，把海軍陸戰隊建設的目標、方向、路徑、重點搞清楚，明確路線圖、施工圖。

習近平指出，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。要推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水平和實戰能力。要加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，加強同其他軍兵種部隊協同配合，理順相關指揮關係、保障關係，深度融入聯合作戰體系。

解放軍海軍陸戰隊，是解放軍海軍旗下水面艦艇部隊、潛艇部隊、海軍航空兵、海軍岸防兵、海軍陸戰隊五大兵種之一，最新一輪改革於2017年解放軍大規模軍改中展開，人員數量由原本的約1萬人，計劃大幅擴充至3.5萬人。原海軍特種作戰大隊「蛟龍突擊隊」亦改編為海軍陸戰隊特種作戰旅。

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責任編輯：連兆鋒