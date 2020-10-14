【中美角力】日八卦報紙稱特朗普想訪台灣  台急澄清：未聽過

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特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水
中美角力白熱化，中共總書記習近平親自視察解放軍海軍陸戰隊潮汕基地之際，日本八卦小報「夕刊富士」刊出報道揚言，稱美國總統特朗普擬突襲式訪問台灣。時值中美地緣力白熱化時刻，各方都憂慮誤解擦槍走火，台灣駐美官員迅速回應，強調從沒聽聞過此事。台方宫員也急為事件闢謠和降溫。
台灣駐美代表蕭美琴周三回覆媒體詢問時表示，跟美方官員互動中，沒聽過這篇報道所述，因此無從評論。
各方擔心媒體亂說 為兩岸局勢火上添油
中央社引台灣安全部門人士表示，如果對日本媒體生態有所了解的人，都會知道「夕刊富士」的報道是以八卦聳動聞名；實際上，外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，更遑論美國大選剩下不到一個月，各陣營都在做最後衝刺，身為候選人，更不可能有訪台的時間。
至於台海相關軍事動態，這名人士說，目前安全單位跟台軍都有完整掌握，也會適時公布相關資訊。
觸發今次輿論場的，是「夕刊富士」報道，特朗普擬突襲式訪台，或可能由美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧代行。如屬實，這將完全牴觸一個中國原則。
該報道聲言，美國白宮評估，大陸已威脅美國「不要再靠近台灣了，如果再靠近的話不排除開戰」。
台安全部門：大選臨近 特朗普絕不可能訪台
但報道還稱，美國情報員透露，解放軍正試圖在美國總統投票日前後的政治混亂及真空之際，設定對台灣突擊的「X-Day」，日期就設定在10月26日至11月5日之間。報道還渲染了美國與盟友軍事行動的「消息」。
翻查資料，「夕刊富士」雖是產經新聞社旗下，但只是在關東等區域發行的小型晚報，內容偏重八卦消息，立場偏右，不被視作主流媒體。
責任編輯：鄧國強
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