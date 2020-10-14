【中美角力】美國務院要求智庫披露外國資助　防中俄影響力

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日表示，美方留意到中國、俄羅斯等部份外國政府，試圖透過智庫影響美國外交政策。他宣佈，未來欲與國務院來往的智庫，皆須披露外國政府資助資料。

美國行政部門近來大舉限制中國在美國的影響力，先後將九個中國官媒及管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center）列為「外國使團」（foreign missions），要求披露人事及房產相關資訊，周二則進一步對智庫採取行動。

蓬佩奧發聲明表示，美國務院與學術界、智庫及諸多致力促進美國利益的外交專家，皆維持緊密聯繫，也歡迎各種不同看法，但指出美方留意到中國、俄羅斯等部份外國政府，試圖透過說客、外部專家及智庫等，影響美國外交政策。他強調，智庫在外交事務所扮演的特殊角色，使外國資助透明化更為重要。

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他表示：「為了保護公民社會機構的誠信，我們在此要求欲與國務院往來的智庫及其他外交政策組織，於網站披露來自外國政府的資金，包括國有或國營子實體。」他強調，並非規定智庫及外交政策機構披露外國政府資金資訊，但國務院人員在決定是否及如何與相關組織來往時，會留意他們是否有做類似披露，以及所披露的資金來源為何。

《紐約時報》2014年曾報道，近年來美國政府有10多個研究單位，收取外國政府高達數千萬美元資金，他們推促美國官員施行與其資助政府關心事務相關的政策。這類資助活動讓原先穩重保守的智庫，搖身成外國政府在美的有力游說工具。

《紐時》特別點名，布魯金斯研究所（Brookings Institution）、戰略與國際研究中心（CSIS）及大西洋理事會（Atlantic Council）等頗具影響力的美國政府智庫，收取不少外國資助。而根據「美國之音」2018年估計，全美有超過1,800間智庫，其中近400間位於政治重鎮華盛頓，不少美國著名智庫及大學在中國開設中心。

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責任編輯：游昊雲

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