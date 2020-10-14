▲ 【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

深圳經濟特區建立40週年慶祝大會，周三（14日）在廣東省深圳市舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。習近平表示，興辦經濟特區，是黨和國家為推進改革開放和社會主義現代化建設進行的偉大創舉，是黨和國家實行改革開放的歷史性決策。習近平指出，經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。​​​​

習近平深圳講話全文：經濟特區要辦下去 要辦得更好

習近平提及：「1978年12月，黨的十一屆三中全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，動員全黨全國各族人民為社會主義現代化建設進行新的長征。1979年4月，廣東省委負責人向中央領​​導同志提出興辦出口加工區、推進改革開放的建議。鄧小平同志明確指出，還是叫特區好，中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來。同年7月，黨中央、國務院批准廣東、福建兩省實行『特殊政策、靈活措施、先行一步』，並試辦出口特區。 1980年8月黨和國家批准在深圳、珠海、汕頭、廈門設置經濟特區，1988年4月又批准建立海南經濟特區，明確要求發揮經濟特區對全國改革開放和社會主義現代化建設的重要窗口和示範帶動作用。」

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習近平講話前，廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，研祥高科技控股集團有限公司董事局主席陳志列，中建科工集團有限公司華南大區總工程師陸建新在慶祝大會上先後發言。​​​​

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習近平周二（13日）在廣東汕頭考察並與市民交流。習近平表示：「我這一次到廣東來，就是進一步對國內外宣示，中國共產黨領導中國人民會繼續堅定不移地走改革開放的道路，建設我們偉大富強的中華人民共和國，鍥而不捨地去努力實現中華民族偉大復興的中國夢。父老鄉親們，我們攜手努力，共同奮鬥！」

習近平又在汕頭參觀了開埠文化陳列館、僑批文物館，了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情況，對潮汕僑胞對祖國改革開放貢獻表示肯定。習近平形容，華僑一個最重要的特點就是愛國、愛鄉、愛自己的家人；這就是中國人、中國文化、中國人的精神、中國心。中國的改革開放，中國的發展建設跟我們有這麼一大批心系桑梓、心系祖國的華僑是分不開的。

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深圳經濟特區成立於1980年8月，是時任中國領導人鄧小平改革開放政策下，內地最早成立一批經濟特區之一。深圳經濟特區成立10、20、30周年時，時任國家主席江澤民、胡錦濤皆有到訪深圳並發表講話。

今年深圳經濟特區成立40周年時值中美科技戰，美國對中國高科技產業圍追堵截，而深圳作為中國改革重地和科技中心，習近平此時南巡深圳既是繼承了過去領導人傳統，同時亦添了應對今日時局的意味。

此外，今年10月25日是抗美援朝70周年，中央料有大型紀念活動，而中共中央第十九屆五中全會會於10月26至29日舉行，會研究關於制訂第十四個五年規畫和2035年願景目標，習近平在此之前到訪深圳，分析認為是要發放重要信息。

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責任編輯：連兆鋒