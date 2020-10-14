【中美角力】中俄入選聯合國人權理事會 蓬佩奧批理事會擁抱獨裁政權

中國、俄羅斯、古巴等當選為聯合國人權理事會成員，其中中國獲139票，較2016年當選時減少逾兩成。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，批評人權理事會擁抱獨裁政權，並稱美國退出是正確決定。中方表示，反對將人權問題政治化。

聯合國人權理事會有47席，大會周二（13日）改選其中15席，由193個國家投票選出。

除了亞太區，其他地區改選在無競爭下選出新成員，包括俄羅斯和古巴。至於亞太區，中國、巴基斯坦、烏茲別克、尼泊爾、沙特阿拉伯等5國競爭4席，最終巴基斯坦以169票、烏茲別克164票、尼泊爾150票、中國139票當選，沙特阿拉伯僅90票落選。新成員任期於明年1月1日開始，為期3年。

沙特落選 人權組織促更多競爭

人權觀察組織聯合國主任Louis Charbonneau表示，沙特阿拉伯未能在人權理事會上贏得席位，提醒在聯合國選舉中需要更多競爭，「如果還有更多候選者，中國、古巴和俄羅斯也可能會輸掉席位」。

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蓬佩奧聲明指出，人權理事會再次選出人權紀錄可怕的國家，包括中國、俄羅斯及古巴，進明美國前年退出、利用其他渠道機會捍衛促進人權，是正確的決定。他又稱，國務院持續透過行動，懲罰新疆、緬甸、伊朗及世界其他地方的人權侵害者。

新華社報道，中方將以此次當選為契機，繼續堅定支持多邊主義，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，深入參與人權理事會工作，積極推進國際人權交流與合作，旗幟鮮明地反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法，為推動國際人權事業健康發展作出更大貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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