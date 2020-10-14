習近平：深圳40年來 實現5大歷史性跨越

國家主席習近平在深圳經濟特區建立40週年慶祝大會上講話。習近平表示，深圳40年來，實現了5大歷史性跨越。他形容，深圳：

由一座落後的邊陲小鎮，到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越

「40年來，深圳奮力解放和發展社會生產力，大力推進科技創新，地區生產總值從1980年的2.7億元增至2019年的2.7萬億元，年均增長20.7%，經濟總量位居亞洲城市第五位，財政收入從不足1億元增加到9424億元，實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。」

由經濟體制改革，到全面深化改革的歷史性跨越

「40年來，深圳堅持解放思想、與時俱進，率先進行市場取向的經濟體制改革，首創1000多項改革舉措，奏響了實幹興邦的時代強音，實現了由經濟體制改革到全面深化改革的歷史性跨越。」

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

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由進出口貿易為主，到全方位高水平對外開放的歷史性跨越

「40年來，深圳堅持實行『引進來』和『走出去』，積極利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極吸引全球投資，外貿進出口總額由1980年的0.18億美元躍升至2019年的4315億美元，年均增長26.1%，實現了由進出口貿易為主到全方位高水平對外開放的歷史性跨越。」

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由經濟開發，到統籌社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明發展的歷史性跨越

「40年來，深圳堅持發展社會主義民主政治，尊重人民主體地位，加強社會主義精神文明建設，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，實現了由經濟開發到統籌社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明發展的歷史性跨越。」

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由解決溫飽，到高質量全面小康的歷史性跨越

「40年來，深圳堅持以人民為中心，人民生活水平大幅提高，教育、醫療、住房等實現翻天覆地的變化，2019年居民人均可支配收入6.25萬元，比1985年增長31.6倍；率先完成全面建成小康社會的目標，實現了由解決溫飽到高質量全面小康的歷史性跨越。」

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責任編輯：連兆鋒