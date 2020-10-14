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習近平列深圳改革開放10規律 思想要破冰

國情動向 11:38 2020/10/14

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深圳經濟特區建立40週年慶祝大會周三（14日）舉行，國家主席習近平發表講話。習近平列出深圳經驗的10條規律，稱深圳等經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇蹟，積累了寶貴經驗，深化了我們對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識。

一是必須堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。

二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。

三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。

習近平：深圳40年來 實現5大歷史性跨越

四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。

五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。

習近平：吸引更多香港青年到內地 增強向心力

七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。

八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。

九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。

十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

習近平深圳講話全文：經濟特區要辦下去 要辦得更好

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

習近平又引用王安石古詩《題張司業詩》字句「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛」形容，深圳等經濟特區一路走來，每一步都不是輕而易舉，每一步都付出了艱辛努力。

習近平稱，深圳等經濟特區改革發展事業取得的成就，是黨中央堅強領導的結果，是廣大干部群眾開拓進取的結果，是全國人民和四面八方廣泛支持的結果。他又代表黨中央、國務院和中央軍委，向經濟特區廣大建設者，向所有為經濟特區建設作出貢獻的同志們，致以誠摯問候，並向各位來賓，向關心和支持經濟特區建設的國內外各界人士，表示衷心感謝。

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

習汕頭談帝國主義歷史：我們現在是主動開放

習提更高水平自力更生 藏中央抗美新戰略

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責任編輯：連兆鋒

 

中國市場 經濟 內政 一國兩制 習近平 中國 廣東省 深圳 經濟特區 中國共產黨

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