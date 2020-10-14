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三星中國網站撤BTS產品　韓政府關注中國網民批BTS

國情動向 11:38 2020/10/14

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三星中國網站撤BTS產品　韓政府關注中國網民批BTS

韓國知名男團防彈少年團（BTS）近日在發表得獎感言時，因提到會銘記韓戰中，美國和韓國共同經歷的苦難歷史，引發不少中國網民不滿，《環球時報》英文版之後報道，在中國購物網站淘寶和京東上的三星旗艦店，已撤下與BTS有關的手機和耳機產品，三星的中國版官網也移除有關BTS的頁面資訊。韓國外交部13日表示關注部分中國網民指摘BTS。韓國兵務廳廳長牟鐘和表示，BTS強調韓美同盟的言論鼓舞人心。

《環球時報》英文版12日報道，在中國購物網站淘寶和京東上的三星旗艦店，已撤下與BTS有關的「Galaxy 20+ BTS限量版」手機和「Galaxy Buds BTS限量版」無線耳機產品。

至於在三星的中國官方網站，原本有關BTS的頁面如「與防彈少年團（BTS）近距離接觸及幕後花絮」已遭移除，出現「你查看的頁面目前不可用」字句，但在三星官方網站的香港與台灣版，相關頁面仍可正常顯示。

BTS得獎提韓戰被内地網民轟　還有哪位韓星曾陷辱華風波？（含組圖）

【中美科技戰】美國5G落後中國太多  能藉iPhone 12解圍？

《環球時報》的報道又提到，意大利運動服裝品牌FILA也在新浪微博戶口刪除了一個有關BTS的宣傳帖子。韓國外交部副發言人李在雄13日在例行記者會上表示，為了不影響韓中兩國國民間的相互理解和紐帶感，政府正對相關情況保持關注。今後將為發展韓中關係、促進韓中友誼繼續努力。

至於韓國兵務廳廳長牟鐘和同日在談及BTS言論遭部分中國網民指摘一事時稱，有關說法讓人感到不太舒服。他在回答議員提問時表示，BTS強調韓美同盟的言論鼓舞人心。

這次風波始於BTS在10月7日獲美國一個韓美友好團體頒發「范佛里特獎」，以表揚他們對韓美關係的貢獻，BTS隊長RM發表感言時提到「今年是朝鮮戰爭（爆發）70周年，我們會銘記（韓美）兩國共同經歷的苦難歷史和無數先人的犧牲。」中國網民把有關言論轉發至微博等社交平台後，許多中國網民指BTS發言侮辱了朝鮮戰爭中的中國人民志願軍，相關消息登上微博熱搜。

調查機構：中國手遊廠商9月賺19.2億美元 佔全球28.8%

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責任編輯：游昊雲

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