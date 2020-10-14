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迎合中國市場需要 iPhone 12系列首支持北斗衛星定位

經濟脈搏 11:46 2020/10/14

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iPhone 12系統將首次支持北斗定位系統

蘋果（Apple）周三（14日）凌晨公布最新的iPhone 12系列，中國區官網同步更新新機的參數和售價。據資料顯示，iPhone 12系列將首次支持中國的北斗衛星導航系統（BDS）。此前，華為、三星、小米、OPPO等國內主流手機品牌已支持北斗，蘋果據報因技術問題，在產品上屏蔽北斗的信號。

iPhone 12系列的各項參數

中國的北斗衛星導航系統，與美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為聯合國衛星導航委員會認定的「全球衛星導航系統四大核心供應商」。在北斗實現全面民用前，國內手機多數使用GPS定位，但不時存在準備度問題。北斗系統與GPS所擁有的衛星數量雖然差不多，但相較後者10米誤差，北斗在亞太地區的訊號來源更多，誤差可收窄至5米以內，在中國及周邊地區使用相信比GPS更有優勢。

【蘋果發佈會直播】蘋果賣5G版iPhone 12  有利美國同中國打科技戰？（附Apple Live連結）

北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

蘋果現行的iPhone 11系列未在支持北斗系統上進行更新，內媒向蘋果了解，獲回應稱「iPhone11機型已以北斗系統作為其位置數據系統的一部分」，但未有詳細解釋。有消息指，蘋果內部員工曾披露，官方文檔曾提及iPhone使用北斗信號存在性能問題，公司因而決定放棄。中國衛星導航系統管理辦公室、北斗衛星導航系統發言人主任冉承其今年7月底受訪時稱，國內當時只有蘋果手機沒有與北斗合作，但「早晚有一天，他們會走到這一步」。

二手平台：華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

華為下周發佈Mate 40 美圍堵下正面迎戰iPhone 12（組圖）

責任編輯：陳建錫

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