【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

美國推動向台灣出售更多先進軍事裝備，外電報道，白宮繼近日請求國會批准3項對台售武後，周二（13日）再通知國會，尋求對台出售MQ-9無人機和岸置魚叉（Harpoon）反艦導彈。此舉勢惹北京反彈。

中國外交部發言人趙立堅此前表示，中方堅決反對美國向台灣出售武器，促立即取消任何對台軍售計劃，中方將根據形勢發展做出必要回應。

特朗普政府此前通過導彈及其技術控制制度（MTCR）的國際軍備控制協議，推進向更多國家出售更多無人機的計劃。此次提交國會的MQ-9無人機出售通知，是重新解讀MTCR制度後的首筆交易。

另一項軍售通知是波音生產的岸置魚叉反艦導彈，將作為海岸防禦巡航導彈。路透社引述消息人士說，向國會發出的軍售通知數量約為100枚巡航導彈，價值20億美元左右。

先後5項售武進入程序

美國國務院未有回應。台灣一名政府消息人士據報承認，「有五項武器系統已經進入程序」。

習親臨對台前綫 視察潮汕海軍陸戰隊基地（組圖）

美擬向台出售三批先進軍備 中方批嚴損中美關係台海和平

路透社上月報道，隨著特朗普政府不斷加大力度向中國施壓，美國當局打算向台灣出售多達7種主要武器系統。知情人士表示，白宮近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。該3項軍備分別是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的高機動多管火箭系統（HIMARS）、波音生產的遠程空對地導彈（SLAM－ER），以及裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

環時稱「無人機敢冒進只會成為靶機」

對於美國尋求售台的武器威脅有多大，《環球時報》引述中國專家分析，美國計劃出售裝備整體算不上最尖端的系統，但將首次賦予台軍戰機防區外打擊能力，提高其進攻能力。但台軍採購再多武器裝備，也改變不了海峽兩岸的力量對比。

報道又稱，解放軍擁有非常完善的一體化地面防空網絡和戰鬥機，MQ-9這類察打一體無人機如果敢於冒險進入解放軍防區，「只會成為靶機」。

趙立堅周二表示，美國向台灣出售武器嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益。中方對此堅決反對，敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展做出正當、必要回應。

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責任編輯：林佩怡

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