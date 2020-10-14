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習近平：吸引更多香港青年到內地 增強向心力

國情動向 11:56 2020/10/14

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深圳經濟特區成立40周年，國家主席習近平在慶祝大會講話時提及香港。習近平表示，深圳是大灣區建設的重要引擎，而粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，要吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往，增強對祖國的向心力。

習近平：吸引更多香港青年到內地 增強向心力

習近平指出，要積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。

習近平：深圳40年來 實現5大歷史性跨越

習近平列深圳改革開放10規律 思想要破冰

他稱，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。

習近平表示，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

習近平深圳講話全文：經濟特區要辦下去 要辦得更好

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

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責任編輯：連兆鋒

中國市場 經濟 內政 一國兩制 習近平 中國 深圳 橫琴 香港 大灣區

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