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【台海局勢】東部戰區特種兵練水下射擊 模擬配合搶灘

國情動向 12:46 2020/10/14

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解放軍特種部隊訓練水下射擊

台海局勢持續緊張，被稱為對台主力的解放軍東部戰區，周三（14日）公開特種部隊在水下射擊的畫面，蛙人部隊乘坐快艇至水中心並同步潛入水底，在水面數十米以下，承受陰冷、高壓的惡劣環境，進行射擊及完成任務。廣東、福建兩省部隊近日進行了大型的聯合登陸演習，本次水下訓練相信是該演習的其中一環。中共總書記習近平周二（13日）亦專程視察潮汕地區的海軍陸戰隊基地，要求加強備戰。中國官方及軍隊的動作，估計是要為兩岸一旦開戰做好準備。

央視在台灣「雙十節」當日公布聯合登陸演習的畫面，參演的陸軍兩棲部隊模擬在夜間進行搶灘，偵察隊先抵近敵岸，引導火力打擊群發起突擊，多架武裝直升機立即出動，對敵軍據點展開精確打擊，其後由兩棲裝甲突擊群衝上海灘，奪取戰略要地。第73集團軍合成旅營長指，此次演習還設置了難度和危險係數更高的夜間裝載課目，要在海上隱蔽完成，受海浪、潮汐和夜間因素影響，易出現指揮不及時、心理恐慌等問題，對駕駛員和指揮員的經驗和技術是很大挑戰。

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報道指，該次多兵種聯合立體渡海登陸演練，有效融合多種新質作戰力量，將10多個兵種優化編組至各作戰群隊，有效推動兩棲重裝部隊由合成突擊模塊向聯合戰術兵團的轉變轉型，提升了部隊聯合登陸、立體突擊的實戰能力。至於參演的第73集團軍，駐地位於福建廈門，被普遍視為解放軍的「攻台主力」。

台媒分析指，時值兩岸關係惡化之際，解放軍進行如此大規模演練兩棲登陸作戰，且央視選在「雙十節」，以近6分鐘播報並配合各兵種作戰畫面，對台灣當局及蔡英文的警告意味可謂不言而喻。

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責任編輯：陳建錫

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