▲ 【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環

中共總書記習近平展開約兩天被形容為「南巡」之旅的廣東考察後，今天（周三）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表了講話。他在為深圳特區未來發展提出6項指引，其中重點提及加大基礎科研、以及以內循環為主的「雙循環」經濟。

觀察者指出，習近平談話放諸目前中美角力白熱化的大背景，提升科技特別是基礎科學水平、拉動內需擴內循環，是中國應對嚴峻外部環境的兩大重要武器。

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

習近平深圳講話全文：經濟特區要辦下去 要辦得更好

習近平在講話中，談及新時代黨中央賦予深圳的歷史使命時，提出了6項要：

第一，堅定不移貫徹新發展理念

第二，與時俱進全面深化改革

第三，銳意開拓全面擴大開放

第四，創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化

第五，真抓實幹踐行以人民爲中心的發展思想

第六，積極作爲深入推進粵港澳大灣區建設

當中，習近平談及新發展理念時，重談是希望深圳在國家科技發展方面，發揮更重要的角色。他明確提到，深圳要「建設具有全球影響力的科技和產業創新高地」。

習：要加大基礎研究和應用基礎研究投入力度

至於具體執行，習近平提出，要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，前瞻布局戰略性新興產業，培育發展未來產業，發展數字經濟。他特別提出：

要加大基礎研究和應用基礎研究投入力度，發揮深圳產學研深度融合優勢，主動融入全球創新網絡。

此外，習近平亦要求，要對標國際一流水平，大力發展金融、研發、設計、會計、法律、會展等現代服務業，提升服務業發展能級和競爭力。要實施更加開放的人才政策，引進培養一批具有國際水平的戰略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊，聚天下英才而用之。

習近平：吸引更多香港青年到內地 增強向心力

習近平列深圳改革開放10規律 思想要破冰

而在談擴大開放時，習近平重點提到雙循環，強調「新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環」。

他指出，要優化升級生產、分配、流通、消費體系，深化對內經濟聯系、增加經濟縱深，增強暢通國內大循環和聯通國內國際雙循環的功能，加快推進規則標准等制度型開放，率先建設更高水平開放型經濟新體制。

中國不是要封閉 而是實施開放的雙循環

他並表示，要在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等方面，探索更加靈活的政策體系，加強同「一帶一路」沿線國家和地區開展多層次、多領域的務實合作。

彭博社此前亦分析指，習近平此次考察珠三角地區，曾提出「更高水平自力更生」，旨在將深圳所處的粵港澳大灣區，建成國際科創中心。同時也有解讀指，中央此際強調內循環為主的「雙循環」，頗有拉動內需、對沖美國欲與中國脫鉤的風險。

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

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責任編輯：鄧國強

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