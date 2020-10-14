【中美5G角力】工信部稱未來3年5G發展導入期 堅持適度超前建設

中美科技戰下，5G角力白熱化。中國工信部信息通信發展司司長聞庫表示，未來3年中國處於5G發展的導入期，要堅持適度超前的建設節奏。

聞庫周三（14日）出席2020中國國際信息通信展覽會，提到要努力形成以建促用的5G良性發展模式。他稱，新型基礎設施是數字經濟發展的根基及重要內容。要加大千兆光纖網絡推進覆蓋力度，加快人工智能（AI）、互聯網數據中心等新型基礎設施建設，持續提升Ipv6網絡的服務能力。

此前，據工信部統計數據，中國已建成5G基站超60萬個，提前完成今年5G建設目標。

成本高惹關注 多地節約有招

不過，5G建設成本高企引來關注，內地《第一財經》報道，5G整體投資成本超過4G的4倍以上，多地政府尋求解決站址資源需求大、選址難、物業准入難、租金和能耗成本高等難題。

前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環

【中美5G角力】中國芯片自力更生目標：2025自給率升逾倍至70%

財政部前部長樓繼偉早前表示，基礎設施適度超前是必要的，但有些方面過度超前，抬高用戶成本和不可持續的公共部門債務。現有5G技術很不成熟，數千億級投資已布下，且運營成本極高，找不到應用場景，今後消化成本是難題。

報道指出，5G網絡使用頻譜較高，基站密度較大，設備功耗高，5G網絡建設面臨基站數量特別是城市基站數量激增。據預測，5G基站數量將達到4G基站的1.5至2倍，且5G基站單站用電量是4G的2至3倍。

為緩解這些難題，北京、上海、廣東、山東等地就5G規劃、電費減免等問題相繼出台政策支持，明確開放市政綠地、道路及路燈桿、商業樓宇等公共資源進行通信基礎設施建設，上海並明確對5G電力接入與改造實行補貼。

在江蘇，國網南京供電公司向中國鐵塔和運營商開放電力桿塔、變電站等電力基礎設施，用於佈建5G基站。據測算，按傳統建站方式，建設一座5G基站需建設資金36萬元（人民幣，下同），資源共享後在電力基礎設施上共享，建設資金僅為3萬元，節約91.7%。若將全國電力基礎設施資源共享，料可減少徵地面積8400萬平方米，相當於60個大興機場的面積，節省鋼材4200萬噸，可建造100座港珠澳大橋。

業內分析，資源共享不僅為行業節約大量投資建設成本，也縮短建設周期，為提前完成全年5G建設目標奠定基礎。

【中美科技戰】美國5G落後中國太多 能藉iPhone 12解圍？

華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁