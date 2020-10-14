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IMF料中國今年經濟增長1.9% 為全球唯一正增長經濟體

經濟脈搏 13:21 2020/10/14

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國際貨幣基金組織（IMF）周二預測，中國將是今年全球唯一實現增長的主要經濟體，國內生產總值（GDP）將增長1.9%，明年中國的增長將加速至8.2%。 

「中國在拉高全球數據」

IMF並預計，今年全球經濟將萎縮4.4%，6月時預測為萎縮5.2%。IMF指，略上調預測主要由於全球各國政府的大力干預及中國的復甦快於預期，新冠疫情引起的全球經濟崩潰不會像早些時候估計的那麼嚴重。IMF預計明年全球經濟將增長5.2%，低於早些時候估計的5.4%。

IMF首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)在新聞發布會上表示，中國在拉高全球數據，沒有中國，「2020年和2021年的累計增長將是負數」。中國首季GDP為按年下降6.8%，第二季GDP按年增長達3.2%。

她表示，中國的經濟已經超過了其2019年的水平，但歐洲或拉美等受衝擊更嚴重的地區「要到2023年才能回到疫情前水平」。

中國出口增長 是拉動經濟動力

IMF稱，中國將成為第一個復甦的主要經濟體，主要是因為中國是第一個重新開放的國家。全球對中國醫療用品和設備的強勁需求推動了中國出口的增長，成為中國經濟增長的一個推動力。

IMF表示，全球經濟前景改善的其他原因包括，發達經濟體第二季度的表現好於預期，以及第三季度出現更快復甦的跡象。但該機構同時也發出了提醒。戈皮納特指：「雖然全球經濟正在復甦，但上升的過程可能是長期、不平衡和不確定的。」

多數發達經濟體和主要新興市場2020年的經濟前景都出現改善，包括美國、歐元區、巴西和俄羅斯。但印度和東南亞前景黯淡。

IMF預測，美國經濟在今年預計下滑4.3%之後，明年料增長3.1%。歐元區經濟今年料萎縮8.3%，明年預計增長5.2%。日本經濟今年預計下滑5.3%，明年有望反彈至2.3%。

責任編輯：蒯宇澄

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