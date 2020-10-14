iPhone 12成蘋果首代5G手機 瞄準中國市場「5G驅動購買力」

萬眾期待的iPhone 12系列手機終於亮相。美國蘋果公司於14日凌晨1時舉行發布會，公布推出多款全新產品，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max及智能揚聲器HomePod Mini，首發地區包括香港及中國內地。值得注意，這是蘋果公司的首代5G智能手機。分析指出，這是為瞄準中國市場「5G驅動購買力」。

今次是蘋果公司首次推出5G智能手機，而在5G行動網絡在世界各地扎根之際，分析稱這正是蘋果推出一款為5G度身打造iPhone的好時機。顧問公司Techsponential的分析師格林加特（Avi Greengart）說：「蘋果現在絕對需要5G，不是為了美國市場，而是為了中國市場。在中國，5G是驅動購買力的關鍵。」



Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）在給投資人的備忘錄上說，iPhone 12會是蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）團隊自2014年iPhone 6以來，最為關鍵的產品，也將是蘋果成長傳奇的另一個重要篇章。

迎合中國市場需要 iPhone 12系列首支持北斗衛星定位

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蘋果競爭對手當中已有一部分在生產5G手機；而5G技術的發展，中國遙遙領先美國。科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說：「中國正一步步實現5G時代，有沒有蘋果都一樣；實際上，在中國，5G手機出貨量已高出非5G手機。」除了中國，南韓與歐洲部分國家的5G網絡也已具初步規模。

分析師表示，美國電訊業希望藉由一部支援5G的iPhone來刺激消費者興趣，如此才有正當理由來砸重金發展5G網絡建設。投資者早已熱切期待iPhone 12的推出，他們的熱情也推動蘋果公司股價今年上升逾60%。

近年有大量智能手機用戶都減慢了換新機的步伐，5G手機的推出惹人憧憬可吸引更多iPhone用戶換購新機。有分析指，新iPhone掀起的換機潮，或足以跟2014和2017這兩波換機潮相提並論。蘋果14年推出屏幕較大的機種，隨即打破銷售紀錄。在一七年推出具臉部識別功能的高價手機，帶起iPhone銷售額再創高峰。

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責任編輯：游昊雲

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