【台海局勢】國台辦：破數百宗台諜案 涉國安不公開審訊

大陸官媒連續多天以節目形式，披露近期在大陸的台灣間諜案。國台辦周三（14日）召開例行記者會，證實早前查破數百宗同類案件，有關部門已涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為他們聘請律師。案件因涉國家秘密，將不會公開審理。國台辦批評，台灣情報機構長期以大陸為目標，大肆進行情報竊取和滲透破壞活動，強調「台獨」活動將只會把台灣置於更危險境地。台灣學者生析，大陸高調公開案件，有警告外國勢力不要包庇「台獨」分子。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，國家安全機關組織開展「迅雷-2020」專項行動，依法打擊民進黨當局及其間諜情報機關針對大陸的情報滲透破壞活動。近期，民進黨當局挾洋自重，加緊與外部反華勢力勾連，大搞「台獨」分裂活動，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。

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有記者問到，台軍針對解放軍在台海的頻繁活動，擬擴大後備部隊編制，甚至有聲音支持恢復徵兵制。朱鳳蓮強調，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍戰訓活動是針對台海安全形勢、維護國家主權需要採取的必要行動。當前台海形勢複雜嚴峻的根本原因，是民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取「台獨」分裂挑釁行經，嚴重破壞台海和平穩定。至於蔡英文在「雙十節」演講被指有意「示軟」釋放善意，朱鳳蓮指只是政治語言，實際上仍延續對抗思維和敵對意識。

台灣媒體人高源流在《中國時報》撰文指，大陸國安機關公開破獲數百宗台灣間諜案，特別曝光了捷克查理大學教授鄭宇欽的案件，目的是間接警告捷克一些人不要包庇「台獨」分子，甚至不排除有殺雞儆猴的意味，正告各國別插手台灣問題。

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責任編輯：陳建錫

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