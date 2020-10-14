【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

在美國禁令下，華為傳出可能出售旗下榮耀（Honor）手機業務。路透社引述知情人士稱，華為正與神州數碼和其他競購方，就部分出售榮耀智能手機業務進行洽談，交易金額或達250億元（人民幣，下同）。潛在買家還包括TCL及小米。

知情人士表示，面對美國制裁，華為正重新調整業務重點，專注於高端華為手機，而非面向年輕人的榮耀品牌手機。

消息人士稱，華為出售的資產尚未最終確定，但其中可能包括榮耀品牌、研發部及及相關供應鏈管理業務。交易可能全現金出售，最終金額或縮水，價值在150至250億元之間。

神州數碼競購領先 潛在買家包括TCL及小米

據消息人士稱，榮耀手機主要經銷商神州數碼，在競購中居於領先，其他潛在買家包括TCL及小米。華為、神州數碼及小米未回應，TCL不予置評。

此前，有蘋果業務最強分析師之稱的天風國際分析師郭明錤認為，華為仍有突破美國圍堵空間，避免多年經營的手機業務受重挫，包括可把榮耀（Honor）獨立出來，讓其採購零組件可不受美國華為禁令限制。

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事實上，近期亦有傳言指華為將出售榮耀品牌。不過，內地媒體引述多位接近華為和榮耀的內部人士表示，華為出售榮耀手機業務或榮耀品牌為不實消息。有消息稱，榮耀總裁趙明9月曾在內部否認榮耀將被出售。

分析認為，華為沒足夠動機出售榮耀，一是榮耀被出售後不一定能規避相關禁令；二是榮耀的技術、研發都與華為共享，榮耀本身更多是品牌價值，離開華為後會大打折扣。

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責任編輯：林佩怡

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