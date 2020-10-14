▲ 【習近平講話】習提5條對港新政 首提經濟規則銜接

中共總書記習近平今天（周三）早上出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，發表講話時，強調積極推進粵港澳大灣區建設，其中，他以5個「要」，提出5條對港澳的政策思路，包括首度提出「三地經濟運行的規則銜接」。

習近平在講話中，談及新時代黨中央賦予深圳的歷史使命時，提出了6項要求，當中重申粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，應積極推進大灣區建設，主要有5項重點：

其一，要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。

其二，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。

習近平深圳講話全文：經濟特區要辦下去 要辦得更好

【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環

其三，要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。

其四，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。

其五，要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

譚耀宗：減法規制度衝突 令經濟運行更暢順

對於習近平對香港和澳門政策的表述，全國人大常委會委員譚耀宗接受媒體訪問時表示，相信意味中央將會有更多政策措施出台，推動大灣區建設，而香港應與深圳加強溝通合作，互補長短，把握大灣區發展機遇。

習近平：吸引更多香港青年到內地 增強向心力

【習近平講話錄播】深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

譚耀宗稱，習近平的講話總結了深圳經濟特區過四十年取得的成就和經驗，並指出深圳未來發展路向。他認為，習近平在講話中提深圳到是大灣區建設的重要引擎，不意味香港的重要性下降，事實上在大灣區11個城市，香港、廣州和深圳在發展策略中都被視為推動引擎，各司其職。

譚耀宗說，深圳過去幾十年不斷轉型，現時在創新科技產業表現突出，而香港的金融業仍有很好基礎和優勢，兩地可以更好配合，令發展更上一層樓階。他又指出，習近平提到的規則銜接、機制對接，相信可減少法規制度上衝突，令經濟運行更暢順。

責任編輯：鄧國強

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