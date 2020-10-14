iPhone 12在內地掀討論熱潮 市場反應卻不似預期？

▲ 外媒指新iPhone在中國的售情未必火爆

蘋果（Apple）周三（14日）公布新的iPhone 12系列，首次支持多個頻段的5G，在國內掀起討論熱潮，單是「蘋果發布會」5字，便在微博創下61億的搜尋量。但外媒預料，新iPhone在中國的銷情未必一帆風順，最主要的是售價不低，令部份消費者持觀望態度，等待華為及其他品牌新機上市再考慮。至於新iPhone不再隨機附送充電器，也被網民認為是變相加價。另外，亦有人擔心中美之間的科技戰若繼續加劇，蘋果隨時可能被戰火波及。

路透社報道，iPhone 12共有4個版本，本月16日開始接受中國消費者預定，售價從5,499元（人民幣，下同）至11,899元不等。有財經媒體在新機公布前訪問了2萬多名消費者，其中9,269人表明會買，約10,000則回答不會，餘下的5400多人則說要考慮，當中令不少人遲疑的原因，主要是它的售價。但亦有分析師指出，蘋果在中國仍擁有相當多的粉絲，這些人願意推遲手機升級，直到iPhone 12上市，故新機的在中國市場的售情值得看好。

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報道又引述調查機構Canalys的分析，指iPhone在中國地區的2020年第四季發貨量，將按年增加14%，而支持5G的新機，更會觸發新一輪「蘋果手機換機潮」。報道又指，受美國對芯片供應的限制禁令，華為的智能手機售情明年可能陷入崩潰，蘋果可能從華為的挫敗中獲益。不過，對於蘋果可能易受中美地緣政治緊張關係升級影響的疑慮一直揮之不去，預計中國政府將公布「實體清單」，禁止國內企業與特定外資企業之間的業務往來，蘋果等科技公司或成為目標。

另外，蘋果以環保為由，新機附送的配件將不再包括充電器及耳機，也引起部份國內消費者的不滿。有網民以蘋果推出了和以往所有充電器都不兼容的充電線新接口為例，批評蘋果是間接迫用家購買配件，變相加價；有人甚至諷刺地說，下一代iPhone 13可能連手機都沒有，只賣盒子了。

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責任編輯：陳建錫

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