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解放軍搶灘演習片段 多款無人武器載具曝光（組圖）

國情動向 16:05 2020/10/14

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解放軍搶灘登陸演習 多款無人武器載具曝光惹關注

台海形勢緊張，央視近日播出解放軍多兵種聯合作戰，模擬渡海搶灘登陸演習片段引起關注。片段當中除了見到機械化步兵以兩棲裝甲車搶灘，以及空中突擊力量以直升機搭載垂直登陸等「標準」畫面，還出現了多款陸、海、空無人載具和武器系統，任務範圍涵蓋偵察、爆破、打擊等多個範疇。

央視在台灣雙十節當日，播出解放軍在大陸東南海域大規模兩棲登陸演習片段，短短數分鐘片段包括了渡海作戰多個環節，從黑夜部隊上艦展開行動，到白晝在「敵方」岸上定點清除火力陣地，並向縱深推進擴大戰果，節奏非常緊湊。

但更為吸引眼球的相信是，片段中貫穿多個作戰環節的無人系統。

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習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

解放軍東部戰區特種兵練水下射擊 模擬配合搶灘

從片段可見，先頭部隊以橡皮艇登岸後，隊員用手擲出輕型固定翼無人機助其起飛，展開偵察任務，再用電腦終端將情報傳回指揮所。

戰場司令員安排對「敵」岸上據點火力壓制後，無人破障船從解放軍軍艦下水出動，到達近岸海域時，操作員按下遙控按鈕，無人船隨即向四面射出大量彈藥，以拋物線覆蓋周圍海域，爆破去除水雷等反登陸障礙，為大部隊登陸開路。

片段還可見，部隊登陸後，有多款陸上無人車與步兵協同前進，有的負責運輸物資裝備，有的帶有裝甲，車背上設有自動武器站，有的不排除還有偵察、通訊等功能。

解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？

《環球時報》周三（14日）稱，在很多人印象裏，這是解放軍第一次在同一場演習中，展示如此多的無人車輛和無人快艇，令軍迷們大喊過癮；因為長期以來，我們總是聽說美國國防高級研究計劃局（DARPA）推出了甚麼無人車輛，美軍又在測試甚麼無人車輛，探索未來戰爭的裝備。

環時文章表示，解放軍取得的這些成績，是中國在自動駕駛技術上長期積累的結果；如果跟踪中國民用無人駕駛AI技術的進展，就會發現，中國在自動駕駛技術上，基本上處於僅次於美國的第二梯隊，與日本和德國等汽車業強國差距並不大。

據專利分析機構IAM公司統計，截至2019年，美國在自動駕駛領域國際專利數量領先全球，超過2.8萬項；日本以1萬項第二，而中國有9,000多項排第三，之後德國、英國的5,000餘項、法國、瑞典等歐洲國家的4,000餘項。因此中國與日本都比美國落後較多，但同時又都比其他國家領先很多。

中印軍隊前線捱凍過冬 印媒：印度保障不如解放軍

解放軍邊境部署S-400 印度測試這種新武器（組圖）

美國軍艦巡南海疲於奔命 專家：白費強軍對抗中國光陰

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責任編輯：連兆鋒

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