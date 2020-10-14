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日本據報擬向越南出口國防設備 助印太國家應對中國

國情動向 16:11 2020/10/14

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日本首相菅義偉，下周將出訪越南和印尼，是他上任後首次出國訪問。日本傳媒報道，日本擬與越南簽署協議，向越南出口國防設備及技術，以增強印太國家的防衛能力，應對中國。

菅義偉周二（13日）表示，下周將訪問越南和印尼，稱東盟位於印度太平洋地區的中心，對實現「自由開放的印太」至關重要。他並指出，日本將主導為這一地區的和平與繁榮作出貢獻。據報，日本將在應對南海局勢等方面，尋求越南、印尼兩國的合作。

菅義偉下周將訪問越南和印尼。

日經新聞報道，預期菅義偉會和越南簽署相關協議。日本旨在加強在越南的合作，以促使中方在南海保持克制。

日本於2014年解除武器出口禁令，近年一直對外推廣其P-1巡邏機和C-2運輸機，但涉及製成品的交易，只有與菲律賓的雷達合同。日本政府正在與印尼和泰國談判，以簽署有關國防裝備轉讓協議。

中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

蓬佩奧訪日 聚焦「亞洲北約」議題

正值美國推進「印太戰略」，中國國務委員兼外長王毅周二訪問馬來西亞期間表示，美國所提出的「印太戰略」，事實上是以「美日印澳」四國機制為依托，企圖構建所謂印太版的新「北約」。

他批評，這一戰略鼓吹早已過時的冷戰思維，推行集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系，違背東亞合作中的互利共贏精神，衝擊以東盟為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景，是巨大安全隱患，相信各方會保持警惕。

日本官房長官加藤勝信周三（14日）反駁，推進「自由開放的印度太平洋」構想並不針對特定國家。

美日確認加強同盟關係 推進印太自由開放應對中國

日媒：美日擬組印太「海洋聯盟」 中國料增強軍備抗衡

責任編輯：林佩怡

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中美關係 軍事 地緣政治 政治 國防 王毅 菅義偉 越南 印尼 日本

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