內地黃牛黨出手 iPhone 12藍色版未開售先開炒

蘋果（Apple）周三（14日）一口氣公布4個版本的iPhone 12，預購尚未開放，但內地的黃牛黨已聞風而動。內地媒體報道，本次比較受歡迎、炒價較高的，預料仍是較高規格的iPhone 12 Pro系列，而特別顏色的版本，仍將較有炒賣價值，例如iPhone 12的藍色版本，就極可能成為今年的「主角」。

《界面新聞》訪問了多名黃牛黨，得知Pro系列炒貴1000元（人民幣，下同）是目前的行情，而普通系列將根據內存、顏色的不同，普遍炒貴500至1000元，但炒價再往上提升的可能不大。至於機身顏色方面，普遍估計藍色版本最受歡迎，亦炒最貴。而去年iPhone 11 Pro的暗夜綠版本，就普遍加價1000元。

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報道指，炒價的「規則」是黃牛與渠道商根據往年經驗​​推算得出的，但具體情況還要看實時行情，以及貨源多少而定。一般而言，數量充足的機型加價就會相對較低。一名黃牛黨表示，iPhone 12系列將比iPhone 11系列要「火」，貨源也相信較充足，但目前下單的市民不多，大部份人仍嘗試先從官網預購。

有內地證券業人士認為，iPhone 12系列的定價以及消費者的5G換機需求，是決定其銷售表現的重要因素。然而目前看來，iPhone 12高於iPhone 11整100美元的定價，或許沒有足夠讓市場驚喜。而5G服務在全球的覆蓋速度，相對4G而言仍較為緩慢。

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責任編輯：陳建錫

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