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【青島疫情】青島此波疫情累計12例確診 4人屬重症以上

社會熱點 17:45 2020/10/14

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山東省青島13日再增6例2019冠狀病毒疾病確診病例，此波疫情累計確診者達12例，含1例危重症、3例重症。其中一名確診者是計程車司機，而他的52名密切接觸者檢測結果均為陰性。

青島今早召開疫情記者會，會中指出目前12例確診病例中，有1例危重型、3例重型、普通型6例、輕型6例。據國家衛健委發布的診療方案，呼吸急促或血氧濃度下降的患者，屬於重型；呼吸衰竭、休克，或其他器官衰竭需進加護病房的患者，屬於危重型。

青島此波疫情累計12例確診 4人屬重症以上

【青島疫情】青島新一波疫情累計6人確診 全市檢測5日内完成

【新冠疫情】青島2名裝卸工人無症狀感染 冷鏈樣本51份檢出陽性

青島市政府辦公廳副主任陳萬勝在記者會上指出，截至今早9時30分，青島已採樣750萬2720份檢體，並驗出406萬4119份，除已公開的12例確診者外，沒有發現新的陽性檢體。另外，目前排查到的532名密切接觸者，也已被集中隔離觀察。

中國官方高度重視此波疫情，報導指，北京中央和山東省選派8名專家組成醫療救治專家組，指導治療工作，他們分別具有呼吸、感染、重症醫學、中醫肺病等專業。

近日網傳中國工程院院士鍾南山也於12日抵達青島，但後來被證實是謠言。此外，一名網民在社交平台微博上發布誇大的確診數量，也被青島警方以涉嫌虛構事實擾亂公共秩序為由，行政拘留15日並開罰人民幣500元。

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責任編輯：游昊雲

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