中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續

人民銀行公布數據顯示，中國9月社會融資規模增量3.48萬億元（人民幣，下同），大幅高於市場預期的3萬億元，比上期的3.58萬億元低。顯示疫情後貨幣政策持續發力，扶持實體經濟，經濟復蘇步伐將繼續。

前三季度社會融資規模增量累計為29.62萬億元，比上年同期多9.01萬億元。其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加16.69萬億元，奶奶增2.79萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣增加3052億元，年增3863億元。

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前三季度委托貸款減少3190億元，年減3264億元；信托貸款減少4137億元，年減3059億元；未貼現的銀行承兌匯票增加5676億元，年增1.09萬億元；企業債券凈融資4.1萬億元，年增1.65萬億元；政府債券凈融資6.73萬億元，年增2.74萬億元；非金融企業境內股票融資6099億元，年增3756億元。

至於中國9月新增人民幣貸款1.9萬億元，高於預期的1.28萬億元。分部門看，住戶部門貸款增加6.12萬億元，其中，短期貸款增加1.53萬億元，中長期貸款增加4.6萬億元；企業單位貸款增加10.56萬億元，其中短期貸款增加2.71萬億元，中長期貸款增加7.25萬億元，票據融資增加4368億元；非銀行業金融機構貸款減少4720億元。

人行數據並顯示，9月末，廣義貨幣（M2）餘額216.41萬億元，按年增長10.9%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和2.5 個百分點；狹義貨幣（M1）餘額60.23萬億元，按年增長8.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.1個和4.7個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.24萬億元，按年增長11.1%。前三季度凈投放現金5181億元。

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責任編輯：游昊雲

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