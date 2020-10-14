深圳「引擎論」對香港有何啟示？去年這份文件有答案

深圳特區成立40周年的時刻，中共總書記習近平在慶祝大會講話中，形容深圳是粵港區大灣區「重要引擎」，而在上周五，中央下發的一份文件則把深圳定位為「核心引擎」。一時間，誰是大灣區引擎、香港角色如何？再引來意議論紛紛。但這些討論或許過敏，正本清源，中央去年發佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》其實有答案。

中共中央與國務院上周五發布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，提到深圳將重點發展金融、放寬市場准入，增強深圳在大灣區中的「核心引擎」功能。

而習近平在特區成立40周年大會上，則強調深圳是粵港澳大灣區的「重要引擎」。

核心引擎之說 有輿論聯想港深地位會否此消彼長

無論是「核心引擎」或「重要引擎」之說，要觸動了市場的神經，有人關注深圳在大灣區的地位是否有所提升，有人甚至將之聯想到深圳與香港存在的競合－－競爭與合作關作；有人還可能問道：深圳會否取代香港？

BBC中文網就引渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆在一個線上會議上表示，深圳成為國家開放措施的試點，確認深圳在粵港澳大灣區扮演引擎角色，深圳可能成為內地經濟開放的第一步，未來五年深圳的重要性將不斷上升，香港、廣州等周邊城市會有相應配合。

但只要翻閱中央去年2月正式出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要（簡稱綱要）》，其實已提過深圳是核心引擎的說法。

去年大灣區規劃 其實列明港澳穗深都是核心

只是文件之中，深圳不是惟一的引擎，與之並列的香港、廣州及澳門都被賦與「引擎」的定位，只是各各城的城市功能有不同而已。《綱要》的第十和十一頁這樣寫道：

優化提升中心城市。以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作爲區域發展的核心引擎，繼續發揮比較優勢做優做強，增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。 ——香港。鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資産管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興産業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。 ——澳門。建設世界旅遊休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，打造以中華文化爲主流、多元文化共存的交流合作基地。 ——廣州。充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，全面增強國際商貿中心、綜合交通樞紐功能，培育提升科技教育文化中心功能，著力建設國際大都市。 ——深圳。發揮作爲經濟特區、全國性經濟中心城市和國家創新型城市的引領作用，加快建成現代化國際化城市，努力成爲具有世界影響力的創新創意之都。

當時已有解讀指，粵港澳大灣區不會有單一的龍頭，而是港澳穗深各有不同城市功能、代表不同產業，他們可各展所長，以自己的引項引領大灣區發展、達至大灣區整體起飛。

四個引擎引領大灣區起飛 香港要自強

曾有粵港政商界人士向本報記者形容，港澳穗深四個引擎，引領大灣區起飛。也有評論指，香港要不斷提升自己能力，

事實上，全國人大常委譚耀宗今天接受媒體訪問時稱，習近平的講話總結了深圳經濟特區過四十年取得的成就和經驗，並指出深圳未來發展路向。他認為，習近平在講話中提深圳到是大灣區建設的重要引擎，不意味香港的重要性下降，事實上在大灣區11個城市，香港、廣州和深圳在發展策略中都被視為推動引擎，各司其職。

責任編輯：鄧國強