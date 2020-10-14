【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕

美國繼續拉攏盟友封殺華為。美韓戰略經濟對話周三（14日）舉行，據韓聯社報道，美方重申針對中國的「清潔網絡」行動，要求南韓將華為等中國電訊公司，排除在5G網絡外，惟南韓方面拒絕，明言這取決於私人企業選擇，但同意與美繼續討論，以解決5G安全問題的擔憂。

美國國務院主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）與南韓外交部第二次官李泰鎬出席對話，雙方就經濟和安全問題交換意見，包括美國倡導的「清潔網絡」。

韓聯社引述外交部一名官員稱，南韓方面堅持，私人電訊公司是否使用特定企業的設備，取決於該公司。據稱，南韓政府很難干預LG U+等私企使用華為產品。不過，考慮到5G技術安全風險，南韓同意與美方討論。

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美國國務院已將南韓電訊商SK Telecom、KT標記為不使用華為的「清潔」電訊公司，並呼籲LG U+停止使用華為。

值得注意，受美國對華為芯片禁令升級影響，南韓三星電子、SK海力士等已暫停向華為供貨，政府正關注有關影響。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基日前表示，美國制裁華為對南韓企業造成一定程度的負面影響，但也不乏產生積極作用。洪楠基表示，在與中美關係中，國家利益最重要。在顧全國家利益後所做的決定才最為可取。

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責任編輯：林佩怡

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