▲ 【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢

中美科技戰，美國意欲封殺中國芯片（晶片）發展，掀起內地科技自力更生熱潮。中央政府大推優惠政策下，不少企業都嘗試涉足芯片行業，惟也良莠不齊。河北昂揚微電子科技公司（下稱昂揚公司）原本被視為河北「明星」芯片企業，但公司爆出建了一棟爛尾樓就缺錢。昂揚公司董事長更與總經理出現糾紛，指控對方涉嫌騙取政府資助和國有土地。

《成都商報》報道，昂揚公司地址位於石家莊循環化工園區，佔地30畝，但其中只有一棟還未完工的辦公樓，其餘都是荒地。

據悉，昂揚公司曾是「明星企業」，總投資10億元人民幣（下同），計劃主要生產第8代高端大功率IGBT芯片，還先後被列為石家莊及河北省「十三五規劃」重點項目。但是，項目2018年已經夭折，兩名負責人更陷入糾紛。

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過去兩年，昂揚公司的董事長步建康實名舉報，總經理徐國中涉嫌騙取政府補助資金和國有土地，指控對方將估值1.6億元的土地視為「私人財產」。徐國中回應指，步建康的舉報是胡說八道。

徐國中與步建康的糾紛案，徐國中一審勝訴，後經河北省高級人民法院調解，雙方達成和解協議：知識產權歸步建康所有，步建康則將持有的35%股權轉讓歸徐國中，和另外一個股東。

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海外專家回國創業 稱擁有多項發明專利

步建康現年48歲，1997年赴美留學，在美國學習工作18年，是一家公司的中層，掌握高端大功率芯片技術。他2015年回家鄉河北創業，經人介紹和石家莊循環化工園區徐村村民徐國中合作，在石家莊成立了昂揚公司。

昂揚公司宣傳資料顯示，公司是一家以留美技術專家團隊為核心，其成員有IEEE終身理事，半導體領域的世界權威和任職於行業世界前三企業的研發主管，擁有多項發明專利，全面掌握芯片設計、芯片工藝、後道封裝三位一體的整套技術，具有世界一流水平，是一家以高端大功率IGBT芯片為核心產品，集IGBT芯片和模塊的研發、生產、銷售為一體的高科技公司。

介紹稱，昂揚公司主要生產的第8代高端大功率IGBT芯片，廣泛適用於綠色家電、工業裝備、太陽能發電、新能源汽車及充電樁等諸多領域，該產品突破關鍵元器件的技術瓶頸，填補國內空白，達到世界領先水平。

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但是，繼續研發和產業化需要資金，昂揚公司芯片項目匆忙上馬後，很快資金鍊就斷了。步建康稱，徐國中違背初始協議約定，把大部分資金用於購買土地和建設辦公樓，沒有把錢用於芯片生產設備購買和潔淨間建設。

兩人矛盾逐漸爆發，步建康到法院起訴昂揚公司和徐國中，要求法院判令解散昂揚公司。徐國中隨後反訴步建康，請求法院解除兩人的合作協議，並向步建康追討1520萬元損失。法院2017年一審判徐國中勝審，步建康不服上訴，兩人終在河北省高級人民法院調解下，達成和解協議。至於土地，官方認為公司是通過正規出讓，合法取得，暫無計劃收回。

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分析稱芯片行業「浮躁」 地方政府「砸錢」

中國芯片相關企業數量在2020年上半年增長迅速。截至7月20日，共有芯片相關企業4.53萬家，僅今年二季度新註冊企業就有4,600萬家，按年增長207%，按季增長130%。

北京半導體行業協會副秘書長朱晶稱，半導體產業吸引了許多國內企業參與，在一些細分領域，甚至有近百家企業扎堆競爭。

朱晶認為，從具體的項目上來看，繼前些年大矽片領域出現大項目扎堆後，化合物半導體等領域又出現類似情況。僅2020年上半年，國內就有接近20個地方簽約或開工建設化合物半導體項目，合計規劃投資超過600億元。並且，這些項目有八成落地在國內二三線甚至四線城市，普遍是些半導體產業基礎薄弱、沒有相關項目建設經驗的地區，這些項目的可持續性再次引發業界擔憂。

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《新華每日電訊》9月評論文章稱，分析目前爛尾的幾個項目，背後其實有共性：技術過於依賴「外商購買」，投資地方政府「一頭熱」，牽頭方並非是在行業摸爬滾打數十年的中堅穩定力量。

芯片行業需要警惕的是：隱藏在背後，有創業團隊的「浮躁」心態，有些核心隊伍尚未成型，僅有「PPT」就迫不及待路演；也有部分地方政府是「砸錢」心態，認為重金佈局總能成功，卻可能空耗人力、物力、財力；更有企業抱著「僥倖」心理，以為即便不成功，也有大廠接盤。

爛尾所帶來的財政浪費不說，多地項目之間上演「搶人大戰」，導致優質資源被分散，一些龍頭企業單體競爭力反而被削弱，不利於中國芯片行業長期發展。

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責任編輯：連兆鋒