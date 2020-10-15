【中美角力】美任命西藏問題特別協調員 蓬佩奧稱「要讓中國付代價」

中美關係緊張之際，美國國務卿蓬佩奧周三（14日）宣布，國務院民主人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro），將兼任西藏問題特別協調員，並稱要讓中共為侵犯基本人類自由付出代價。此舉勢惹北京不滿。

中方曾敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係造成進一步的損害。

▲ 蓬佩奧

蓬佩奧聲明，戴斯卓將牽頭促進中國與達賴喇嘛或其代表對話，並保護藏人獨特的宗教、文化和語言特徵，以及改善他們的人權情況。自2017年特朗普總統上任以來，該職位一直空缺。

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要求維護人民尊嚴及宗教自由

他稱，美國仍然關注中國對西藏的壓制，包括缺乏有意義的自治，藏區人權狀況惡化，以及對藏人在中國境內的宗教自由和文化傳統的嚴格限制。

蓬佩奧在記者會上稱，不論是在新疆、西藏、內蒙古或香港，美國對中國的要求與對其他國家一樣，就是維護每位人民的基本自由、人類尊嚴及宗教自由。

他強調，美方會竭盡所能，與世界各地了解此議題重要性的國家組成聯盟，並致力讓中共為侵犯基本人類自由的行徑付出代價。

對於中國被指在西藏推動與新疆類似的強迫勞動，蓬佩奧表示，中國長期侵犯自身人民基本人權，特朗普因而指示國務院，在中國人民面對來自人權侵犯之際，盡力去維護他們每個人的自由與尊嚴。中國外交部曾強烈否認有關強迫勞動的指控，並稱中國是一個法治國家，工人是自願參與，並得到合理的薪酬，希望國際社會能夠認清事實。

今年7月，美國宣布對限制外國人進入西藏的中國官員，實施簽證限制，後來中方反制，表示對涉藏問題上表現惡劣的美方人員限制簽證。

不過，特朗普上任至今，仍未如前任總統見過流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛，這遭到美國民主黨總統候選人拜登抨擊。

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責任編輯：林佩怡

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