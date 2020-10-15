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【華為禁令】競爭對手瓜分歐洲市場 OPPO銷量目標提高5倍

經濟脈搏 11:54 2020/10/15

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受禁令及缺乏芯片影響，華為手機的銷情將臨嚴峻考驗

華為手機近年在歐洲市場大受歡迎，但在制裁令及後續更新等的憂慮下，不少國外消費者都望而卻步。市場研究機構指出，三星、蘋果分別以35%及17%的市場佔有率，佔據了歐洲市場的半壁江山，小米、OPPO等中國大廠亦準備瓜分華為在歐洲市場。其中OPPO準備在3年內把市佔率提高5倍至15%。

日媒《日經新聞》訪問了OPPO全球銷售總裁吳強，吳表示OPPO去年才正式進軍歐洲，至今年6月，市佔率已提高至3%。他認為當地市場仍有相當大的成長空間、計畫在明年底前將市佔率至少提高至5%。為了要成為市場領導者，有必要獲得10至15%的市佔率，該計劃料今後2至3年內完成。

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

【華為禁令】OPPO小米做了這個動作　因應美國封殺華為

OPPO近期和德國電信商Deutsche Telekom AG簽訂銷售合約，並將在荷蘭、波蘭等國販售5G智慧手機，預計能進一步推動OPPO在當地的手機銷情。

報道又引述日本調查公司的最新報告指，截至上月底，OPPO在日本SIM-Free手機市場的銷售量，較去年同期暴增139.3%，以22.8%的市佔率高居首位，已拋離排名第2位的華為7.4％。而華為該類手機的銷售量幾乎「腰斬」，按年暴跌46.6%。

二手平台：華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

華為下周發佈Mate 40 美圍堵下正面迎戰iPhone 12（組圖）

責任編輯：陳建錫

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歐洲市場 5G 制裁 德國 日本 中國 波蘭 荷蘭 歐洲 Oppo

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