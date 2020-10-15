內地通脹重回1時代　需求仍弱貨幣政策料這樣走

▲ 低通脹下整體需求仍弱 分析料CPI後兩個月仍保持下行

隨著生豬生產持續恢復，豬肉供給增加，中國9月豬肉價格按年漲幅大幅回落，按月轉為下降，帶動當月CPI按年漲幅重回1時代，並創下逾年半最低水平。剔除食品後的非食品價格漲幅仍比較低，說明整體需求還是相對偏弱。與此同時PPI按年降幅繼續擴大，市場原本預期降幅會進一步收窄，表明工業需求也比較疲弱。

不過，分析人士認為單月波動不代表趨勢改變，未來PPI降幅還會再收窄。而在低通脹下，貨幣政策會堅持穩健為主，寬信用緊貨幣的搭配仍繼續。中原銀行首席經濟學家王軍稱，物價回落是意料中的，一方面需求不是很強勁，同時豬肉價格持續回落帶動CPI走低，加之去年基數高，導致CPI持續走低，預計後兩個月仍保持下行態勢，全年物價會保持相對平穩態勢。

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王軍又指出，從昨天人行發布的數據也可以看出，寬信用緊貨幣的搭配仍會繼續，當物價上漲不是問題的時候，也有利於貨幣政策的落實。華寶信托宏觀分析師聶文則指出，通脹數據對貨幣政策不會造成很大影響，中國貨幣政策已提前收斂，為未來預留空間。

聶文預計，貨幣政策會保持目前水平，進一步收緊的可能也不大，與疫情共存的復蘇有脆弱性，疫情反覆會帶來經濟復蘇的不確定。事實上，人行貨幣政策司司長孫國峰昨稱，當前疫情對經濟衝擊的高峰已過去，但中國面臨的國際形勢仍複雜嚴峻，貨幣政策堅持穩健取向不變，更靈活適度，更精準導向，要完善跨周期設計和調節，維護正常貨幣政策空間。

國家統計局公布，9月居民消費價格指數（CPI）年漲1.7%，低於路透調查預估中值1.8%，創2019年2月以來最低；9月工業生產者出廠價格指數（PPI）年降2.1%，遜於路透調查預估中值的下降1.8%。 統計局並公布，9月CPI按月上升0.2%，路透調查預估中值0.3%；PPI按月上漲0.1%。

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責任編輯：游昊雲

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