▲ 【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半 存在假啞差

中美科技戰下，中國5G技術及應用被認定遠遠領先美國。但華為常務董事、運營商BG總裁丁耘周三（14日）出席一個論壇時承認，中國5G網速只有南韓的不足一半，且出現假、啞、差現象。

丁耘當天在北京出席「2020年中國國際信息通信展覽會」開幕式時發表談話指，儘管中國已經建成了一個世界上規模最大的5G網絡，但在用戶體驗、覆蓋、商業環境上與國外仍有差距。

當中網速是一個問題，丁耘舉例，南韓5G的下行速率是600多兆，中國的平均數大概只有270多兆，即不及南韓一半；南韓9月底的5G用戶滲透已經達到25%，而中國今天的水平大概是8%。他直指：

客觀地說，我也是5G的用戶，我們今天剛剛完成了5G的第一階段建設，確確實實比4G的體驗有一個很大的提升，但是我們的網絡仍然存在很多問題，簡單地用三個字來概括：假、啞、差。

假：有5G標誌 實際用的還是4G

「假」方面，丁耘表示，在很多情況下，用戶手機上出現了5G標誌，但實際上因為並沒有5G的覆蓋，體驗其實還是4G。

他又指，中國的5G用戶數雖然已經達到了1.5億，但是目前5G用戶數的網絡、手機和套餐的配套率還是很低的，有很多用戶買了5G套餐，但是他的手機還是4G。

也有很多的用戶有了5G手機，但是網絡上還沒有5G的覆蓋。丁耘指，華爲正利用大數據，打通用戶數據、運營數據和終端數據，使得機、網、套三者能夠更好地匹配。

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至於什麼是「啞」？丁耘指出，有些地方有5G信號覆蓋，但是沒有4G錨點站，根本打不了電話。

什麼是「差」？丁耘解釋，一些地方有5G覆蓋，但是4G的錨點恰好是在多小區的邊緣上，4G、5G的頻繁切換帶來了很差的用戶體驗。

啞：網絡不夠打不出 差：5G接收不好

丁耘又指出，運維成本也是5G一個不可迴避的問題。目前，5G的峰值速率已經是4G的25倍，但是5G的設備會讓基站功耗大幅增長，這對整個供電系統提出了巨大的挑戰。

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「我們對中國的網絡功耗情況做了一個調查，大概有32%的站點的電源功率是不足的，還有一些地方，電池容量也存在不足」，他說。

而從商業環境來看，丁耘指，南韓5G商用以後，ARPU（每用戶平均收入）增長了37%，今年上半年，南韓三個運營商的利潤取得了兩位數的增長，但反觀中中，國在商業回報上仍存在不小的挑戰。

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責任編輯：鄧國強

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