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MI5稱中國是未來10年最大威脅 曝英國破華針對歐盟間諜陰謀

國情動向 12:57 2020/10/15

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英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）首次公開發言，談到敵對國家，並表示英國正面臨來自俄羅斯、中國及伊朗等國家日益嚴重的威脅，點名中國是未來10年最大威脅，批評中國的經濟間諜活動，指英國將加強措施應對。他又透露英國偵破中國針對歐盟的間諜陰謀，但未有透露細節。

麥卡勒姆自4月上任以來，首次發表公開談話。他周三（14日）表示，敵對國家不僅竊取機密和從事間諜活動，而且還針對英國的民主，經濟和基礎設施。MI5正試圖阻止敵對勢力竊取或破壞新冠病毒疫苗研究數據。

優先應對中國「秘密活動」

麥卡勒姆指出，俄羅斯是英國面臨的最大的國家威脅，但中國是日益嚴峻的長期威脅，未來10年將給英國帶來巨大機遇和挑戰。他批評，中國一直試圖竊取商業敏感數據和知識產權，以及干涉政治，表示會將小心調配資源，優先用以應對中國的秘密活動。他又透露，英國早前偵破中國針對歐盟的間諜陰謀，但無透露詳情。

英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目

英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

他強調，英國希望就氣候變化等大型全球議題與中國合作，但在遇到秘密敵對活動時，亦會堅決回擊。

他並主張建立類似美國的外國代理人登記制度，以助打擊「有別於間諜威脅的干預和影響」。此外，英國並希望在發現國家關鍵基建面臨風險時，能及早干預。

英國預計本月將公布新的《國家安全和投資法案》，據報涵蓋國防和關鍵基建的交易，保護敏感的知識產權，並計劃授予部長職權，否決外資對英國企業的投資，以阻止敵意國家取得關鍵資產。

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責任編輯：林佩怡

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