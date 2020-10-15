【淘寶台灣】陸資外資爭議聲中　淘寶台灣12月31日結束營運

▲ 淘寶台灣今年12月31日結束營運

英商克雷達投資有限公司去年底以獲阿里巴巴（0988）授權為名義，在台灣開設網購平台「淘寶台灣」，今年8月被台灣官方指其借道外國繞過審查，實質仍由阿里操控。英商克雷達周四（15日）宣布，淘寶台灣關閉下單及上架等功能，將在今年12月31日晚上11時59分結束營運，正研究對員工的補償方案。

綜合台灣官方及媒體的資料，克雷達投資有限公司2019年5月在英國登記，約2個月後成立英商克雷達投資有限公司，以其為專營台灣業務的分公司。台經濟部投審會發現，英商克雷達的28.77%股權由一間新加坡公司持有，而後者為阿里巴巴的子公司。另外，英商克雷達共有3名股東，分為A股及B股兩類，阿里為B股類的唯一股東；董事會3席成員中，阿里集團亦擔任B股唯一一席董事。如果阿里代表不出席會議，則股東會、董事會將無法召開。

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投審會認定，阿里對英商克雷達的經營方針具有控制能力，已屬台灣「大陸地區人民來台投資許可辦法」定義的投資人，惟該公司未依照陸資來台投資規定申請許可，已違反法例，需接受罰款及於限期6個月內撤回投資或改正。在投審會發出聲明後，淘寶台灣曾表明會積極配政府要求，盡快完成改正。

阿里巴巴發言人回應事件稱，阿里在台業務運營一切如常，沒有改變。淘寶會一如既往地繼續通過手機淘寶服務台灣消費者，他們未來仍可正常使用手機淘寶購買優質的跨境商品。

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責任編輯：陳建錫

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