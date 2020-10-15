【兩岸角力】《人民日報》刊告台灣情治部門書 「勿謂言之不預也」

兩岸關係緊張，繼大陸央視連日播出「台灣間諜」消息後，黨媒《人民日報》周四（15日）刊出「告台灣情治部門書」，促台灣情治部門停止對大陸的情報滲透破壞活動，強調玩火自焚只有死路一條，「勿謂言之不預也」。

《人民日報》刊出署名「安平」 的「站在歷史正確的一邊－告台灣情治部門書」評論文章，稱台灣近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動，由2018年破獲的百多宗到2020年的數百宗，折射台灣當局及其間諜情報機關困獸猶鬥。

若不幸戰事爆發 罪魁禍首是「台獨」

文章批評，蔡英文當局愈加挾洋自重，加緊與外部反華勢力勾連聚合，頻頻製造事端，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定。文章稱，兩岸人民都不願兵戎相見，但如不幸戰事爆發，罪魁禍首必是「台獨」。更須值得警惕的是，戰事未發，情報先行。

「歷史大勢，浩浩湯湯；順之者昌，逆之者亡。」文章奉勸台灣情治部門，不要被「台獨」的「末路戰車」所綁架，形容結局會是粉身碎骨、身敗名裂，希望立即停止對大陸的情報滲透破壞活動，不要充當蔡英文當局的鷹犬和走狗，為「台獨」分裂勢力背書，繼續向美西方出賣國家主權和中華民族核心利益。

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文章警告，台灣情治部門中抱守「台獨」立場的頑固分子，玩火自焚只有死路一條；對危害祖國國家安全和利益的死硬分子，大陸會堅決運用反分裂國家法、反間諜法等法律武器一追到底。希望頑固分子盡早認清形勢，早早收手，回頭是岸，莫要眷戀窮城，徘徊歧途，自尋絕路。勿謂言之不預也。

「勿謂言之不預也」是大陸的外交術語，被廣泛視為是最嚴厲警告，甚至是動用武力信號，過往曾在中印邊境戰爭、珍寶島事件、中越戰爭中使用。而近年在中美貿易戰、美國涉港議案問題上，中方都曾用上。

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責任編輯：林佩怡

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