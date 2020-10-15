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春秋航空拒抑鬱症患者登機引爭議　公司辯稱安全考慮

社會熱點 13:57 2020/10/15

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春秋航空公司一架班機日前以「乘客有精神類疾病情緒激動」為由，拒絕一名女性抑鬱症患者登機，事後遭到患者男友投訴，已在内地引發熱議。公司解釋，這是出於對旅客本人健康和其他所有旅客飛行安全的考慮。

13日下午3時許，于海（化名）與其女友畢敏（化名）準備搭乘春秋航空一架班機從山東威海前往南京。過安檢後，因為畢敏出現持續雙手顫抖的症狀，于海被春秋航空一名員工叫到登機口處詢問情況。于海對工作人員稱，女友患有抑鬱症，雙手顫抖是服用藥物的副作用，其病情已基本康復，只需定期前往醫院複查，且近幾個月女友多次乘坐航班，並未出現任何問題。

這名工作人員隨後將畢敏叫到登機口處詢問，並要求她提供能證明自己患抑鬱症的診斷書，以及近幾個月乘坐過航班的證明。然而，提供證明後，工作人員稱，仍然無法保證他們能夠登機，需向公司反映情況。

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于海稱，工作人員在詢問過程中，多次對畢敏使用「怎麼證明自己抑鬱」、「為什麼會抑鬱」等話語，因逼近登機時間，畢敏說話開始急躁並哭泣。工作人員向機組人員反映乘客患有精神類疾病，表現為情緒激動。隨後機組人員以「乘客有精神類疾病情緒激動」為由，口頭告知無法登機。

于海表示，前往南京是為其女友做抑鬱症複查，本已預約14日上午8時，因被拒絕登機，只能連夜換乘多班高鐵前往南京。目前女友情緒不好，有自殺的傾向。他已向春秋航空平台進行投訴。

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于海在微博發文指控春秋航空後，春秋航空向澎湃新聞回復情況說明稱：「鑑於工作人員多次安撫旅客，旅客情緒仍無法平復，基於安全因素，春秋航空勸退旅客，辦理了機票全退手續。在旅客情緒比較激動、病情不明，沒有專業醫療意見的情況下，出於對旅客本人健康和其他所有旅客飛行安全的考慮，謹慎地做出這一遺憾的決定。」

由於抑鬱症已是當前常見的文明病，報道出爐後在内地引發熱議。多數網民在微博新聞討論串表示支持春秋航空的決定，認為患者既已情緒激動，應把飛航安全擺在第一，拒絕登機並非歧視。但也有不少網民強調，患者手抖是服用藥物的正常反應，也已提供診斷書與搭機證明，但春秋航空工作人員「溝通態度不佳」，「挑釁患者致其情緒發作」，事件是先入為主的不專業歧視導致。

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責任編輯：游昊雲

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