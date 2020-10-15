【華為禁令】華為招科技賢能抗美  北京設博士後工作站

中美技技戰白熱化，美國禁令試圖令華為「斷芯」，儆醒華為更重視基礎科學技術自主。在此背景下，華為日前宣佈設立北京博士後工作站，招攬高端技術專才，並聚焦基礎科學研究。

「華為北京博士後工作站」12日揭牌成立，華為公司董事兼戰略研究院院長徐文偉等主持儀式。徐文偉說：

博士後工作站是個開放的、長期的平台，搭建了技術需求和科學研究的橋樑，依託高校科學研究優勢和華為工程創新能力，結合華為世界級的課題，維持科學研究的內在動力，驅動科研創新與產業發展。

徐文偉明言，北京博士後工作站是要引進人才新血，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。

此前不少分析指，中國科技應用水平高，但基礎科技水平有滯後，是導致中國未能自主生產芯片、芯片產業依賴美國的主因；因此一，美方對華為祭出新禁令，即致華為面臨「斷芯」風險。

博士後工作站聚焦基礎技術

而中國隨後宣示要基礎科技領域自力更生，華為北京博士後工作站的設立，是實踐這一戰略的舉動之一。

而華為北京研究所所長常勝闡述了「華為北京博士後工作站」的管理方案，包括工作站的重要意義、聯合培養模式、組織協作關係、博士後導師資源池、科研項目及招收計劃。

而在「華為北京博士後工作站」成立儀式上，出席的除了作為華為公司董事兼戰略研究院院長徐文偉外，還有華為全球技術合作副總裁艾超、華為北京研究所所長常勝、華為人力資源部招聘調配副部長黃建彬等出席。

科技界方面，中國科學院自動化所人力資源處處長劉光儀、清華大學人事處博士後管理辦公室主任鄧芳、北京大學博士後工作相關部分負責人等嘉賓出席儀式，並共同為「華為北京博士后工作站」揭牌。

責任編輯：鄧國強