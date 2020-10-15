  • 29°C
香港時間 : 20201015日 (四) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為禁令】華為招科技賢能抗美  北京設博士後工作站

經濟脈搏 14:01 2020/10/15

分享：

中美技技戰白熱化，美國禁令試圖令華為「斷芯」，儆醒華為更重視基礎科學技術自主。在此背景下，華為日前宣佈設立北京博士後工作站，招攬高端技術專才，並聚焦基礎科學研究。

「華為北京博士後工作站」12日揭牌成立，華為公司董事兼戰略研究院院長徐文偉等主持儀式。徐文偉說：

博士後工作站是個開放的、長期的平台，搭建了技術需求和科學研究的橋樑，依託高校科學研究優勢和華為工程創新能力，結合華為世界級的課題，維持科學研究的內在動力，驅動科研創新與產業發展。

徐文偉明言，北京博士後工作站是要引進人才新血，解決產業發展中面臨的基礎研究的問題。

此前不少分析指，中國科技應用水平高，但基礎科技水平有滯後，是導致中國未能自主生產芯片、芯片產業依賴美國的主因；因此一，美方對華為祭出新禁令，即致華為面臨「斷芯」風險。

博士後工作站聚焦基礎技術

而中國隨後宣示要基礎科技領域自力更生，華為北京博士後工作站的設立，是實踐這一戰略的舉動之一。

而華為北京研究所所長常勝闡述了「華為北京博士後工作站」的管理方案，包括工作站的重要意義、聯合培養模式、組織協作關係、博士後導師資源池、科研項目及招收計劃。

而在「華為北京博士後工作站」成立儀式上，出席的除了作為華為公司董事兼戰略研究院院長徐文偉外，還有華為全球技術合作副總裁艾超、華為北京研究所所長常勝、華為人力資源部招聘調配副部長黃建彬等出席。

科技界方面，中國科學院自動化所人力資源處處長劉光儀、清華大學人事處博士後管理辦公室主任鄧芳、北京大學博士後工作相關部分負責人等嘉賓出席儀式，並共同為「華為北京博士后工作站」揭牌。

責任編輯：鄧國強

上一篇文章

內地黃牛黨出手 iPhone 12藍色版未開售先開炒

下一篇文章

【5G技術】華為高管：中國5G網速不及南韓一半 存在假啞差　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應
【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應
【華為禁令】迎戰美國 任正非預告徹底改革華為管理層
【華為禁令】迎戰美國 任正非預告徹底改革華為管理層
【習近平南巡】中央確立深圳是大灣區龍頭？分析師這樣說
【習近平南巡】中央確立深圳是大灣區龍頭？分析師這樣說
內地黃牛黨出手 iPhone 12藍色版未開售先開炒
內地黃牛黨出手 iPhone 12藍色版未開售先開炒
【華為禁令】台積電傳獲准供貨華為？惟真相或是這樣
【華為禁令】台積電傳獲准供貨華為？惟真相或是這樣
迎合中國市場需要 iPhone 12系列首支持北斗衛星定位
迎合中國市場需要 iPhone 12系列首支持北斗衛星定位