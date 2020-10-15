【中美角力】智庫指美軍在台海毫無優勢 籲兩岸克制

▲ 中國近年大力發展海軍，在艦隻數量上據報已超越美國

中美在台海周邊的軍事角力不斷升級，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（CCFA）主席達爾德在當地報章撰文指，根據蘭德公司（RAND Corporation）之前推演的劇本，美國若與中國在台海開戰，將會「輸到脫褲子」（gets its ass handed to it）。他促請北京及台北都不要動武，以及單方面改現狀。

所謂的蘭德公司劇本，即該公司14位專家執筆的長達400頁報告「中美軍事記分卡」（The US-China Military Scorecard）。記分卡總共9張，每張卡說明雙方在某個特定作戰領域的相對實力，包括空軍、海軍、太空、網路、以及核武等。記分卡以每7年作為間隔，分別是1996年、2003年、2010年和2017年，優勢方則指其軍隊能在一定時間內（數周）達到主要目標。

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在1996年與2003年的各項對比中，美國幾乎佔有絕對優勢，至2010年，美國仍保持4項優勢，其餘5項與中國平分秋色。至2017年，美國優勢只剩3項，分別是網路作戰、艦隊打擊及導彈攻擊，而中國則在兩項最關鍵的指標中勝出，分別是攻擊空軍基地的能力及反水面作戰能力。當中提到，由於中國的反艦導彈、巡弋飛彈、潛艦及偵測能力的大幅提升，美國航母協防台灣的力量將減弱。達爾德擔心，記分卡只到2017年，最近3年對美方不利的比較仍未被納入。

另外，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）周三（14日）公布最新民調數據指，多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。但有約60%的美國民眾認為中美不太可能發生軍事衝突，認為可能發生的約26%，只有11%人認為衝突不能避免。

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責任編輯：陳建錫

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