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【華為風暴】不止封殺華為5G！美國瞄準雲計算 遊說歐洲避開華為

國情動向 15:43 2020/10/15

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中美科技角力不斷升級，中國電訊設備巨頭華為繼5G技術後，另一戰線雲計算也面臨圍困。外電報道，美國官員遊說歐洲議員及行業領袖，避開使用華為，而是由西方企業建立數據中心以及提供基礎設施，處理海量信息。

彭博報道，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在上周訪問歐洲期間，與德國電信執行長Timotheus Hoettges及西班牙電信運營商MasMovil的負責人Meinrad Spenger等高管會面，敦促他們基於數據安全考慮，棄用中國的雲基礎設施供應商。

雲端問題「可不小」

克拉奇表示，把這看作5G延伸，「無論是雲服務還是數據中心本身，雲端都非常重要。這個問題可不小。」

報道指出，雲計算是華為其中一項快速增長的業務。近年華為積累了不少客戶，包括德國電信、法國的Orange SA和西班牙的Telefonica SA。華為還擬將服務範圍擴大到石油公司、電網營運商和物流提供商。

競爭對手瓜分歐洲市場 OPPO銷量目標提高5倍

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

盡管阿里巴巴的雲業務規模更大，騰訊緊隨其後，但還未在歐洲市場取得巨大進展。而在美國遊說歐洲將華為5G網絡設備排除在外之下，華為的雲業務更易受到影響。華為對其歐洲雲業務不予置評。

根據市場研究機構IDC數據，歐洲的雲基礎設施規模達124億美元，今年已經按年增長33%。美國公司在歐洲市場佔據主導地位，亞馬遜的AWS排在首位，其次為微軟（Microsoft）、IBM、谷歌（Google）和甲骨文（Oracle）。

華為高管：中國5G網速不及南韓一半  存在假啞差　

美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕

華為招科技賢能抗美  北京設博士後工作站

責任編輯：林佩怡

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