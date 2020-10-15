台軍包機飛東沙群島 傳被拒進香港空域需返航

台灣立榮航空公司一班編號B7-9051的軍方包機，今日（15日）上午飛往與東沙群島途中，因被拒進入香港的飛航情報區（Flight Information Region），被迫返回台灣。該包機負責接載東沙島上海巡署、國防部等單位工作人員往返。台民航局證實消息，稱已向港方交涉。

台媒《聯合報》報道，該班包機上午9時05分在高雄小港起飛，至9時44分突然180度調頭，10時22分重新降落小港。依照民航規定，航機循G86國際航路通過北緯21度10分、東經117度30分的KAPLI檢查點時，須向香港飛航區管中心報到，改接受其引導。

台灣的民航局證實消息指， 包機獲香港區管告知，飛經區域26,000呎以下有危險活動，拒絕進入。包機基於安全考量，決定折返。香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，台方已提醒港方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規畫作業。

飛行情報區由國際民航組織（ICAO）劃定，是指為提供飛航情報服務、告警服務而劃定範圍的空間。根據實施空中交通業務的需要，大多數國家地區將其所轄空域劃成若干飛行情報區。 飛行情報區的範圍除了國家領空外，通常還包括了鄰近公海的上方空域。

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責任編輯：陳建錫

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