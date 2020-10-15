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【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

經濟脈搏 15:55 2020/10/15

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邁入「銀十」，內地一二線城市的樓市持續火熱，尤其在長三角和大灣區。在浙江杭州的二手房市場，不少屋苑都要求，中介帶客進入屋苑看房要收費，費用在5元至100元（人民幣，下同）不等。上海也有屋苑實施類似措施。

「看房費」5元至100元不等

據內媒從杭州多間中介門店查詢，中介帶客戶進入屋苑看房，被物業收費是普遍現象。有些屋苑按次收費，如10元或20元看房一次，或5元借一次鑰匙。也有屋苑是按時間收費，去物業處借鑰匙不能超過半小時，超過半小時重新收一次費。

大多數屋苑的中介「看房費」在50元以下，也有個別屋苑特別貴。有中介經紀人說，像九龍倉碧璽，中介進屋苑看房要交50元，保安才願意開門。至於杭州知名豪宅武林壹號，「看房費」最高可達100元。

不只是杭州，上海也有屋苑採取同樣做法。網絡流傳上海「愉景華庭」第三屆業委會發出的溫馨提示，內容指，自10月1日起，房屋中介進入屋苑進行各種介紹、買賣、租賃等行為，須向物業處繳費，每次50元。

收取「看房費」便於物業履行職責，對進入屋苑的外來人員進行管理，但是否合理卻引發爭議。收取「看房費」也反映出長三角地區二手房市場的火爆。

長三角密集出台調控政策

據房地產經紀企業「我愛我家」的半年報，一線城市基本面較強，上半年，降息周期下置業情緒回溫較明顯，伴隨著剛需、改善的真實居住需求有序釋放，推升下半年市場預期。二線城市受益於新型城鎮化的推進，各地政府積極引才，放寬人才落戶，有望進一步增強人口流入趨勢，疊加一線城市熱度傳導，長期基本面向好。

不過，隨著此輪樓市升溫，長三角的調控政策出台也比較密集。

【中國樓市】杭州、瀋陽等地收緊樓市調控 防「金九銀十」過熱？

【中國樓市】二三線房貸收緊 部分銀行直接按「暫停鍵」

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杭州此前已發布通知，明確父母投靠子女落戶，不滿3年不得購房，並有被認為是打擊「假離婚」買樓的措施。

而在江蘇無錫，繼收緊貸款後，當地今日（15日）發布《關於調整第二套住房公積金個人住房貸款利率的通知》，無錫市職工家庭第二套自住住房公積金個人住房貸款利率，按照同期首套住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍執行。首套住房公積金貸款利率則按基准利率執行，目前公積金貸款利率為1-5年期年利率2.75%，6-30年期年利率3.25%。

責任編輯：尹航

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