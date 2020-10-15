【中美5G角力】蓬佩奧稱5G形勢已扭轉 逾40國加入「清潔網絡」 

美國國務卿蓬佩奧周三（15日）表示，5G潮流已經扭轉，目前已有超過40個國家及50間電訊商，加入「清潔網絡（Clean Network）」，歡迎全球熱愛自由的國家加入。

中美科技角力不停，美國今年8月宣布展開「淨網」行動，在電訊商、應用程式、應用程式商店、雲服務和海底電纜等5大領域，清除「不受信任的」中國設備和技術產品，旨在保護美國公民私隱和美國公司敏感訊息，免受中國共產黨等惡意行為者入侵，並歡迎各國加入行動。

近月，蓬佩奧等美國官員頻繁出訪歐洲等地，推進各國加入「清潔網絡」，並敦促5G網絡不要使用華為等中國設備和技術。

蓬佩奧周三透露，目前已有逾40國、50間電訊商，加入美國「清潔網絡」，當中包括超過25個歐盟和北約國家，承諾只會使用值得信賴的通信設備商，隨後會有更多國家加入。

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美國國務院公布的信息顯示，英國、捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥、拉脫維亞等國家已選擇在5G網絡中不會使用「不可信任的」供應商的產品，法國、印度、奧地利、南韓、日本和英國等國的主要電訊商，則拒絕使用「中共監控體系下的工具」，加拿大3大電訊商也表示，不會在5G網絡中使用華為產品。

美國指控華為設備可能會被用來為中國政府進行間諜活動。華為一直予以否認。中國外交部多次敦促美方停止對中國企業無理打壓，又稱美國在網絡竊密方面渾身污跡，其提出「清潔網絡」荒謬可笑，相信國際社會能夠看清美國個別政客的真面目，對美國干涉別國5G網絡建設合作的霸凌做法說「不」。

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責任編輯：林佩怡

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