成都大學書記寫遺書稱遭校長鬥爭 透露輕生念頭後失聯

成都大學黨委書記毛洪濤今早發出遺屬，控訴遭校長王清遠的「利益集團」強烈排擠與鬥爭，並透露輕生念頭後宣告失聯，校方已報警處理。在中國，黨委書記是大學的「一把手」，位居校長之上，因此毛洪濤的藝術引發内地網民議論，呼籲有關當局介入調查。

綜合界面新聞、上游新聞報道，多名知情人士證實，毛洪濤15日在微信朋友圈發出一段文字後宣告失聯。成都大學黨委宣傳部證實，學校正調查處理毛洪濤疑似失聯一事。成都大學屬地的十陵派出所證實，今接獲校方報警。成都市溫江區公安分局有關人士表示，截至中午，警方仍在尋找毛洪濤的去向。

根據内媒取得的截圖顯示，毛洪濤在遺書中表示，他一年多的成都大學工作，已是「頭破血流」，「一直堅持原則，在一個完全不講道理的單位，真行不通，因為他們利益勾連更堅定頑固；雖獨善其身，兩袖清風，但身陷污泥濁水，拼盡力氣難以改造環境，日漸一日覺得無力無助。」

▲ 成都大學黨委書記毛洪濤（圖）15日上午發出絕筆信，控訴遭到校長王清遠的「利益集團」強烈排擠與鬥爭

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毛洪濤還在遺書中直指成都大學校長王清遠「披著學者的外衣，滿心名利追逐，在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求」。他控訴王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。

毛洪濤並稱，他和王清遠表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是「深刻的正義與邪惡較量」。但他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。他在字裡行間透露輕生念頭，起筆就稱「從未發過朋友圈，就以這樣的方式結束吧。」

成都大學官網顯示，毛洪濤1970年11月出生，現年50歲，西南財經大學會計學系畢業，博士研究生學歷。他歷任西南財經大學發展規劃處副處長、教務處處長，研究生院常務副院長，眉山市委常委、宣傳部長等職務，2019年2月升任成都大學黨委書記。

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責任編輯：游昊雲

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