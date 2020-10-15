▲ 【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事

中美外交官再於網絡針鋒相對。美國國務卿蓬佩奧要求，美國智庫公佈接受外國資金訊息；美國國務院聲明點名指，中國及俄羅斯有意經智庫影響美國政策。中國外交部發言人華春瑩在Twitter連續提出3個問題，質問蓬佩奧美國政府資助了多少智庫。華春瑩更點名提到，涉嫌專門資助外國反對派的「美國國家民主基金會」（NED），要求蓬佩奧解釋。

華春瑩周三（14日）在Twitter推文，回應蓬佩奧宣佈新規定，以「促進對話自由開放，免受威權政權陰謀詭計玷污」一帖。華春瑩寫道：

「太好了！我們樂見美國帶路。美國政府首先告訴我們這些，如何？」

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華春瑩接着附上一張帶有豐富文字的圖片，上面寫有3個問題：

「美國贊助了多少智庫？」

「其中有多少智庫受命製作和傳播，關於中國等國的假新聞和假消息？」

「美國政府向NED投入了多少資金，讓這組織以民主為名在其他國家製造動蕩？」

圖上文字然後以模仿蓬佩奧帖文的口吻寫道：

「（這些提問）目的很簡單：促進客觀公正資訊交流，免受惡意利用智庫作為政治工具，引發動亂所玷污。」

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圖上文字繼續說：

「順帶一提，澳洲戰略政策研究所（ASPI）據報由多家僱用監獄勞工的美企資助，工人時薪低至23美仙。」

「蓬佩奧國務卿可解釋一下嗎？」

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責任編輯：連兆鋒