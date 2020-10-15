  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事

國情動向 17:47 2020/10/15

分享：

【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事

中美外交官再於網絡針鋒相對。美國國務卿蓬佩奧要求，美國智庫公佈接受外國資金訊息；美國國務院聲明點名指，中國及俄羅斯有意經智庫影響美國政策。中國外交部發言人華春瑩在Twitter連續提出3個問題，質問蓬佩奧美國政府資助了多少智庫。華春瑩更點名提到，涉嫌專門資助外國反對派的「美國國家民主基金會」（NED），要求蓬佩奧解釋。

華春瑩周三（14日）在Twitter推文，回應蓬佩奧宣佈新規定，以「促進對話自由開放，免受威權政權陰謀詭計玷污」一帖。華春瑩寫道：

「太好了！我們樂見美國帶路。美國政府首先告訴我們這些，如何？」

特朗普確診露面 華春瑩：美國患者都有總統級治療就好

華春瑩接着附上一張帶有豐富文字的圖片，上面寫有3個問題：

「美國贊助了多少智庫？」

「其中有多少智庫受命製作和傳播，關於中國等國的假新聞和假消息？」

「美國政府向NED投入了多少資金，讓這組織以民主為名在其他國家製造動蕩？」

圖上文字然後以模仿蓬佩奧帖文的口吻寫道：

「（這些提問）目的很簡單：促進客觀公正資訊交流，免受惡意利用智庫作為政治工具，引發動亂所玷污。」

華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖

圖上文字繼續說：

「順帶一提，澳洲戰略政策研究所（ASPI）據報由多家僱用監獄勞工的美企資助，工人時薪低至23美仙。」

「蓬佩奧國務卿可解釋一下嗎？」

美限中國外交官活動 華春瑩批「得了反華妄想症」

華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏

蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」
今日
【中美角力】美軍在台海毫無優勢 智庫警告「輸到脫褲子」
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
今日
【中美芯片戰】中國3招破美「攻芯計」 摩爾法則成關鍵
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
今日
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
【華為禁令】華為招科技賢能抗美 北京設博士後工作站
今日
【華為禁令】華為招科技賢能抗美 北京設博士後工作站
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
今日
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
地緣政治 外交 華春瑩 蓬佩奧 中美關係 中國 美國 中國外交部 美國國務院

上一篇文章

【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢

下一篇文章

【中美5G角力】蓬佩奧稱5G形勢已扭轉 逾40國加入「清潔網絡」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水
特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水
華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%
華為再曝軟肋 日媒：5G基站美國零件佔30%
【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環
【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕
【習近平講話】習提5條對港新政　首提經濟規則銜接
【習近平講話】習提5條對港新政　首提經濟規則銜接
中印軍隊前線捱凍過冬 印媒：印度保障不如解放軍
中印軍隊前線捱凍過冬 印媒：印度保障不如解放軍