▲ 【5G技術】華為高管讚南韓5G又快又普及 但卻沒提這件事

中美5G角力延燒，外界普遍認為中國5G技術及應用水平高過美國。但華為高層周三在一個研討會上，卻力陳中國5G網絡發展的各種不足，並稱許南韓5G網絡運行又快又普及。惟南韓5G應用是否真的如此卓越？有一個關鍵數據要認知。

華為常務董事、運營商BG總裁丁耘周三（14日）在北京出席「2020年中國國際信息通信展覽會」開幕式時發表談話，承認中國5G運行速度相對慢，下行速率平均只有270多兆，及南韓600多兆的一半。

南韓有6.5的5G用戶 寧退回使用4G

同時，南韓截至9月底的5G用戶滲透率為25%，而中國今天的水平大概是8%。

南韓目前人口約5178萬，移動網路普及率超過100%，用戶數總共6960萬－－有用戶持有多於一個帳戶，因此帳戶數目高於總人口。的而且確，在多個市場調查機構、或是網絡測速機構的統計中，南韓5G的表現都名列前茅。

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但與南韓網速被稱許勝人一籌時，有南韓議員近日公布統計報告，揭示出南韓5G網絡的各種不足，南韓5G用戶返回4G的數目，可反映問題實況。

根據南韓國會議員Hong Jung-min的報告，截至8月底南韓5G用戶總數為865萬人，而根據此前南韓科學技術信息通信部數據顯示，在今年4月30日也就是南韓5G服務推出一年後，5G用戶數突破600萬人。

但他的審計報告卻指出，在南韓原本選用5G網路服務、但後來改回使用4G服務的用戶數，已達到562,656人；即超過50萬，佔該國5G用戶數的6.5%。

Hong Jung-min是南韓國會科學、資通科技（ICT）、廣播與通信委員會的成員。針對消費者由5G轉用4G，他指出，這是因為5G網路服務價格高昂，但是卻又無法提供優質的連線跟覆蓋率，讓許多用戶再度選擇使用速度較慢的網路服務。

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分析指，從南韓地區5G用戶轉用4G的情況來看，雖仍屬少數，但卻不失為一個警訊。

南韓5G費用較高 且覆蓋率未完善

翻查資料，南韓電訊商以8GB計的5G套餐月費折合港幣約380元/月，香港類似套餐月費約港幣199至298不等。

至於內地5G套餐以30GB起錶，月費可低至129元人民幣、折合港幣約148元，即南韓的數費，比內地與香港都貴。

責任編輯：鄧國強

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